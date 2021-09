Klaistow

Wer Kürbisse aus aller Welt sehen will, muss nicht in die Ferne reisen. Gleich um die Ecke, in Klaistow, sind viele Sorten, die der Globus so zu bieten hat, auf einem Fleck vereint. Dort, auf dem Spargel- und Erlebnishof, haben sie gerade Brandenburgs größte Kürbisausstellung aufgebaut. Mehr als 100 000 Exemplare sind bis zum 7. November täglich von 9 bis 18 Uhr zu sehen. Verbaut und geformt sind sie zum Beispiel zum berühmten Rolling-Stones-Logo – die herausgestreckte Zunge aus Kürbissen zusammengebaut.

Auch Elvis und Beethoven sind zu sehen

Die Kürbisschau ist dieses Jahr auch eine Show und steht unter dem Motto „Musik“. Zu entdecken gibt es zum Beispiel Beethoven und Elvis Presley – als Kürbis-Skulpturen. Auch ein Kürbis-DJ am Plattentisch, ein Riesengrammophon, ein Ghettoblaster und die Klaistower Kürbis-Pyramide stehen bereit, um fotografiert zu werden.

Mehr als 500 Sorten aus der ganzen Welt

Eine Schau mit Einzelexemplaren hat mehr als 500 verschiedene Sorten zu bieten: Speise- und Zierkürbisse, Schnitz- und Kalebassenkürbisse – auch Flaschenkürbisse genannt. Das Kürbisschnitzen steht übrigens immer am Wochenende auf dem Programm.

Kürbisse finden sich auch auf der Speisekarte

Zu finden sind Kürbisse auch auf den Speisekarten – zum Beispiel als Kürbisröstis, Kürbisflammkuchen und Kürbisbrot im Hofrestaurant oder in der Hofbäckerei. Es gibt auch hausgemachtes, orange leuchtendes Kürbiseis und Kürbiskuchen.

Wer danach ausnahmsweise mal ein anderes Gewächs sehen will, sollte den Hof am Sonntag, dem 12. September, um 14 Uhr besuchen. Dann steigen in Klaistow die Riesengemüse-Wiegemeisterschaften. Gekürt werden etwa die größten Karotten, die gigantischsten Zucchinis oder der größte Kohl.

Küchenchef Timm Kleist vom Klaistower Spargelhof empfiehlt zwei Kürbisgerichte: Acorn-Kürbis gefüllt mit Hackfleisch und vegetarisches Kürbisschnitzel. Quelle: Privat

Das ist freilich nur ein kleiner Vorgeschmack auf den 26.September, wenn echte Kolosse auf die Waage gehoben werden – zur Klaistower Kürbis-Wiegemeisterschaft, die nach internationalen Regeln über die Bühne geht und nach Veranstalter-Angaben die weltweit größte ihrer Art sein soll.

Zwei Rezepte vom Klaistower Küchenchef Timm Kleist Acorn-Kürbis gefüllt mit Hackfleisch: Den Acorn-Kürbis waschen, halbieren und aushöhlen. Vom ausgehöhlten Kürbis das Ende gerade abschneiden, damit die Hälften stehen können. Gehacktes mit Salz, Pfeffer, Ei und Semmelbröseln zubereiten und die Kürbishälften damit füllen. Den Ofen auf 160 Grad vorheizen, 30 Minuten backen. Zum Acorn-Kürbis empfiehlt der Küchenchef Kräuterquark. Kürbis-Schnitzel vegetarisch: Den Butternut-Kürbis waschen und in ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Diese wie ein Schnitzel panieren und bei wenig Hitze von beiden Seiten fünf Minuten in der Pfanne mit Öl goldbraun braten. Das Kürbis-Schnitzel kann etwa mit Kürbis-Kartoffel-Stampf und Gurkensalat serviert werden.

Im vergangenen Jahr hatte der Züchter eines 761-Kilo-Exemplares den Wettbewerb gewonnen. Die Kolosse, die in diesem Jahr nach Klaistow transportiert und dort gewogen werden, sind danach bis Anfang November auch in der Kürbisausstellung zu sehen.

