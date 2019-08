Beelitz

Der Beelitzer Frank Schnürpel, der auch auf Flohmärkten unterwegs ist, kauft Schätze aus den Nachlässen Verstorbener auf und eröffnet am 6. und 7. September in Beelitz das erste Gebrauchtwaren-Kaufhaus in der Region. Wir erzählen die Geschichte einiger Schätze, die dem Müllcontainer entkommen sind:

100-jähriges Service: Das weiße Gold aus Limoges

Ein Porzellan-Service aus einem Nachlass füllt im Beelitzer Gebrauchtwaren-Kaufhaus einen ganzen Tisch. „Es stammt aus einer herrschaftlichen Wohnung in Hamburg und ist etwa 100 Jahre alt“, sagt Frank Schnürpel. Das Service umfasst 129 Teile und gehörte einer Hotelier-Familie. „Die Familie hat es nur zu besonderen Anlässen etwa zu Weihnachten und zu Geburtstagsfeiern benutzt“, erzählt Schnürpel.

Es ist weißes Gold aus Limoges, Frankreichs berühmtes Porzellan, das durch seine Feinheit es zu weltweiter Bekanntheit geschafft hat. Man könnte sagen: Was Meißen für Deutschland ist, ist Limoges für Frankreich. Die Tradition reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück.

In Limoges setzen heute Porzellanmanufakturen die Tradition fort. Das Dekor auf Tassen und Tellern des Porzellan-Service aus Hamburg nennt sich Theodore Haviland, gewidmet ist es wahrscheinlich einem Mitglied der Familie Haviland, die fast ein Jahrhundert zu den führenden Porzellanherstellern gehörte und als Begründerin des Porzellans von Limoges gilt.

Historisches Dokument: Fotoalbum aus Kriegszeiten

Ein Album mit Fotos und Karten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Quelle: Jens Steglich

Dieses Album mit Fotos und Karten hat Frank Schnürpel aus einem Nachlass in Hamburg. Verblüffend ist, dass sich im Album Feldpostkarten befinden, die an die Schülerin Luci Hucke in Potsdam adressiert sind. Die Schrift ist schwer zu entziffern. „Es ist ein zeitgeschichtliches Dokument aus den Jahren im Ersten Weltkrieg mit Familienfotos und liebevollen Geburtstagskarten“, sagt Schnürpel.

„Ein Foto mit Kindern ist besonders beeindruckend. Die Mädchen tragen Kleidchen und die Jungs Matrosenuniformen.“ Der Beelitzer hat auch die Absicht, im Gebrauchtwaren-Kaufhaus Lesungen aus Feldpostbriefen zu veranstalten. „Es sind vor allem Briefe aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die gehen wirklich unter die Haut.“

Kunst-Schatz: Gemälde von Otto Rodewald

Ein Bild des Malers Otto Rodewald steht im Beelitzer Gebrauchtwaren-Kaufhaus. Einige seiner Werke wurden in der Nazi-Zeit vernichtet, weil sie unter den kulturlosen Barbaren als „entartete Kunst“ galten. Quelle: Jens Steglich

Dieses Gemälde gehörte einem Hamburger Sammler. „Wir haben es von den Angehörigen erworben“, erzählt Frank Schnürpel. Es ist ein Bild des Malers Otto Rodewald (1891-1960), der Mitglied der Hamburgischen Sezession war. „Auf solche Bilder stößt man zufällig“, sagt Schnürpel. Otto Rodewald verarbeitete in seinen ersten Schaffensjahren in Zeichnungen und Radierungen Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg. Unter den Folgen schwerer Verletzungen litt er sein Leben lang.

1933 wurde die letzte Ausstellung der Hamburgischen Sezession von den Nationalsozialisten geschlossen. Die Nazis stuften Bilder von Otto Rodewald als „entartete Kunst“ ein. 1937 fielen einige seiner Werke Razzien zum Opfer – darunter das Gemälde „Morgen“, ein Aquarell und drei Radierungen aus der Hamburger Kunsthalle. Rodewald hatte ab Ende der 1920er Jahre Reisen ins Mittelmeergebiet, nach Afrika und in den Vorderen Orient unternommen. Aus dieser Zeit dürfte das Bild stammen, das nun im Beelitzer Gebrauchtwaren-Kaufhaus steht.

Von Jens Steglich