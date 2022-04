Beelitz

Die Landesgartenschau 2022 kann stolz auf ihre eigene Blume verweisen: das „Beelitzer Pünktchen“. Offiziell am Samstag getauft, ist die Pflanze – eine Schwester der „Schwarzäugigen Susanne“ – jetzt am Wiesenpavillon zu bewundern. Hunderte Gartenfreunde hatten zuvor in den sozialen Netzwerken über den Namen für die sonnige Standorte liebende Pflanze abgestimmt, berichtet Laga-Sprecher Enrico Bellin.

„Beelitzer Pünktchen“ Quelle: Laga Beelitz

Das pink blühende „Beelitzer Pünktchen“ stammt vom Rosengut Langerwisch. Sie sei ein Multitalent, berichtet Geschäftsführerin Kati Bräutigam über die neue Züchtung. Sie kennt gleich mehrere Vorzüge ihrer Züchtung: „Die Pflanze ist großflächig als Sichtschutz einsetzbar, sie ist aber auch eine dekorative Ampelpflanze, ein guter Kombinationspartner in Balkonkästen und auch ein Bodendecker in Beeten.“ Vom Verkaufserlös wird zudem jeweils ein Euro für die Nachnutzung des in Form eines Slawendorfes errichteten „Grünen Klassenzimmers“ gespendet.

Bei der gemeinsamen Aktion des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg, der Landesgartenschau Beelitz und des Rosengutes Langerwisch standen noch die Namen „Beelitzima“ und „Beeladonna“ zur Wahl. Mit den beiden Patinnen, Laga-Geschäftsführerin Marina Ringel und RBB-Gartenzeit-Moderatorin Ulrike Finck, wurde die Pflanze auf der Laga-Bühne feierlich getauft. Erhältlich ist die dekorative Beelitzer Pflanze auf dem Regionalmarkt der Gartenschau in der Altstadt.

Von Gesine Michalsky