Beelitz

Die zweite Hallenschau der Landesgartenschau in Beelitz ist eröffnet, die „Bunten Botschaften“ wurden bis Freitag durch „Blühende Botschaften“ ersetzt. Bis zum 12. Mai heißt das Motto des neuen Blumenmeers in der Marien-Nikolaikirche nun „Malerische Pflanzenbilder – Spiel mit den Kontrasten“. „Der Nachtumbau ist geschafft“, bestätigte Laga-Sprecher Enrico Bellin am Freitag den engagierten Einsatz der Laga-Gärtner in der Altstadtkirche.

Umbau über Nacht bei der Laga in Beelitz

Der Umbau begann am Donnerstagnachmittag. Vor allem Hortensien und Gehölze warteten vorm Kirchentor auf die Gärtner. Zuvor musste die verblühte Pracht aber geräumt werden. „Wir hoffen, nicht die ganze Nacht durcharbeiten zu müssen“, sagte Hallengestalter Bert von der Forst noch am Abend. Damit die Kirche und die Blumenausstellung nur zwei Stunden für das Publikum verschlossen bleiben muss, bauen die Laga-Gärtner in Beelitz abends und nachts für den Wechsel der Hallenschauen alles möglichst schnell um.

Im Mittelpunkt der aktuellen zweiten von insgesamt 14 Blumenschauen in der Beelitzer Stadtpfarrkirche stehen Hortensien. Die blauen, weißen bis rosafarbenen Blütenkugeln, der aus Norddeutschland kommenden Pflanzen kontrastieren in allen Blickrichtungen mit dem alten Mauerwerk von Säulen und Wänden des Kirchenschiffs.

„Die Besucherinnen und Besucher der neuen Hallenschau umfängt mit dem Eintreten gleich die Kühle der Kirche mit dekorativen Hortensien in vielen Farben, sodass sich ein Gefühl von Bretagne-Urlaub einstellt“, beschreibt Harald Alex, der Gartenbau-Fachmann für die Landesgartenschau, seinen ersten Eindruck.

Hortensien, Dendrobien und Akelei in der Beelitzer Kirchenhalle

Eine Seltenheit hierzulande sind die großen Solitär-Hortensienbüsche mit mehr als einem Meter Durchmesser voll blauer Blütenbälle. Ergänzt werden sie zum Beispiel mit blühenden Frühlingsstauden wie Akelei in Blau und Rosa. In der Wunderblutkapelle ist unterdessen eine Porzellan-Ausstellung zu sehen. Dazu gesellen sich weiße Dendrobien und „ein Tisch mit Hortensien quillt regelrecht über in die Kapelle“, begeistert sich Harald Alex.

Die Themen der drei noch bis zum 9. Juni folgenden Hallenschauen stehen bereits fest. Im zehntägigen Wechsel folgen die „Starke“, die „Gesegnete“ und die „Kostbare“ Botschaft“.

Von Gesine Michalsky