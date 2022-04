Beelitz

Mit Manuela Kenzler durch die Frühlings-Hallenschau in der Beelitzer Stadtpfarrkiche zu schlendern, ist ein besonderes Vergnügen. Die Gartenbauingenieurin leitet die Hallenschau der Laga Beelitz und kennt jede Pflanze nicht nur mit lateinischem Namen, sondern auch mit ihren Bedürfnissen. „Ich schaue oft in der Kirche vorbei, weil ich wissen will, was hier passiert“, sagt die Gärtnerin – und als ob die Blumen ihr das dankten, blüht es prächtig in der mittelalterlichen Marien-Nikolai-Kirche.

Gärtnerin mit ruhiger Ausstrahlung auf der Laga in Beelitz

Den Beelitzer Standort für die wechselnden Blumenschauen lernte Manuela Kenzler schon vor drei Jahren kennen, erzählt sie. Denn als Gärtnerin arbeite sie sich gern zuverlässig in Richtung Erfolg vor. Und das gilt ganz besonders in Beelitz, denn sie wuchs in Lehnin auf, wo ihr Vater einst Förster war, und ging in Brück und Bad Belzig zur Schule.

Gelassenheit strahlt Manuela Kenzler auch dank des Zuspruchs aus, den sie in der ersten Woche erfuhr. „Wir wollten es krachen lassen in der ersten Hallenschau. Und das ist uns gelungen, sagen mir die Leute“, erzählt die zierliche Botanikerin. Ihre Mitarbeiter würden ihr zurückspiegeln, das sie beruhigend wirke, erzählt die Chefgärtnerin schmunzelnd. „Wenn eine Pflanze mal ausfällt, was Gott sei Dank in Beelitz noch nicht passiert ist, dann will die Natur das so – da kann keiner etwas dafür“, sagt die Fachfrau mit „grünem“ Abitur und Studium.

Hallenblumenschau der Landesgartenschau Beelitz. Quelle: Julius Frick

Die Gartenbauingenieurin, die heute in Burg bei Magdeburg lebt, ist bei der Arbeit immer in ihrem Element. „Die erste Kirche habe ich 2015 zur Bundesgartenschau in Brandenburg/Havel begrünt, da war die Aufregung noch groß“, erzählt sie. Seit Januar 2021 gehört sie zum Team der Beelitzer Laga und managt in der Stadtpfarrkirche fünf verschiedene Blumen-Ausstellungen. Und es ist ihre neunte Landesgartenschau, für die sie eine Hallenschau leitet. Koordinieren, organisieren, abrechnen und die gärtnerische Trends richtig erkennen, so sieht ihr geschäftlicher Alltag aktuell aus. Gartenbaubetriebe heute haben auch viel Schreibtischarbeit, berichtet sie. Damit muss sie sich bald aber nicht mehr herumschlagen. Denn sie ist im Ruhestand – ihr Geschäft in Burg betreibt sie nicht mehr. Nachfolger zu finden, sei für traditionelle Gartenbaubetriebe schwierig. Nach der Beelitzer Laga will sie sich ganz zur Ruhe setzen.

Tausch der Blumenschau über Nacht in Beelitz

„Die Akelei blüht in der Kirche noch schöner weiter als gedacht und die Ranunkel braucht sandigen Boden“, erläutert Kenzler, während sie den Blick beim Rundgang über de Blumen schweifen lässt.

In Gedanken ist sie schon bei der nächsten Hallenschau. Zum ersten Mal baue das Team nachts die Ausstellung in der Kirche um. Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen, alle Pflanzen von Donnerstag 16 Uhr bis Freitagfrüh, auszutauschen. „Die Besucher merken nur eine Pause von drei Stunden zwischen zwei Hallenschauen“, sagt sie.

Eine steinalte Kirche mit Blumen in Beeten und Vasen in ein Farbenmeer zu verwandeln, ist schon eine Herausforderung. Sie gucke genau hin bei den Formen, Farben und Strukturen des Gebäudes. Selbst die Einfassung der Beete muss stimmen und sich farblich den alten Bodenfliesen anpassen – das übernehme eine versierte Firma. Auch Absprachen mit ausstellenden Gärtnereien laufen bei ihr zusammen.

35 000 Besucher an den ersten Laga-Tagen Seit der Eröffnung der Laga an Gründonnerstag zählte sie schon mehr als 35 000 Besucher. Und die nächsten Höhepunkte werden weitere Besucher anlocken: Am Freitag öffnet in der Stadtpfarrkirche die neue Hallenblumenschau. Titel: „Malerische Pflanzenbilder – Spiel mit den Kontrasten“. Wer Liebeselixiere herstellen möchte, ist am Freitag um 11, 13 und 14.30 Uhr bei Kristin Peters im Garteninfotreff richtig. Am Samstagpräsentiert der Brandenburgische Chorverband auf der Hauptbühne von 11 bis 17 Uhr Ensemble unter anderem aus Mahlow, Potsdam und Strausberg. Am Sonntag, 1. Mai, startet der Sommergarten offiziell. Um 11 Uhr geht es auf der neuen Festspielbühne los. Im mehrstündigen Programm treten etwa Frank Schöbel, Linda Feller, die Wildecker Herzbuben und Laga-Botschafterin Dagmar Frederic auf. Dazwischen kommen Interviewpartner auf die Bühne. Weiter geht es am 1. Mai mit zünftiger „Musik im Park“ ab 13 Uhr. Die Beelitzer Blasmusikanten treten auf. Zum Kaffee im Grünen am 1. Mai singt um 14.30 Uhr das Duo Andrea und Wilfried Peetz im Wiesencafé. Der Verein Naturpark Nuthe-Nieplitz nutzt den freien Tag und veranstaltet einen sonntäglichen Workshop zum Thema Unkraut. Treffpunkt fürs entspannte Gärtnern mit Anleitung, ist deren Pavillon. Los geht es um 14.30 Uhr.

Die Kosten spielen bei einer Hallenschau indes weniger eine Rolle, freut sich Kenzler – so können auch ausgefallene oder exotische Pflanzen bezahlt und gezeigt werden. Die unterschiedlichsten Orchideen zum Beispiel.

Im Alltag produzieren viele Gärtnereien eher, was sich kaufmännisch auch rechnet. Im eigenen Garten sehe das manchmal anders aus, sagt Kenzler, die im privaten Garten auch gern anpflanzt. Daher liege ihr sehr viel am Garteninfo-Treffpunkt der Laga. Dorthin vermittelt sie Gastdozentinnen und -dozenten. „Mit Corona haben viele die Lust zu gärtnern für sich entdeckt. Der Trend geht dabei wieder in Richtung Tradition“, berichtet die Chefgärtnerin, „so wie die Großeltern schon früher möglichst vielseitig und Nützliches anpflanzten.“ Sie selber wecke allerdings nicht ein, sagt sie noch lachend, während sie aufs Fahrrad steigt und zu ihrem Beelitzer Domizil ins Deutsche Haus fährt. Schließlich mache sie abends noch sämtliche Abrechnungen.

Von Gesine Michalsky