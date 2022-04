Beelitz

Wer aus der Region anreist und sich bequem zum Beelitzer Gartenfestival chauffieren lassen möchte, favorisiert ganz klar die Anreise mit Bus und Bahn.

Bus und Bahn

Und das geht so: Mit den beiden Regionalbahnlinien RE 7 und RB 33 fährt man stündlich bis Beelitz-Heilstätten beziehungsweise Beelitz-Stadt. Der Regionalexpress 7 hält zwischen dem Berliner Hauptbahnhof und Dessau in Beelitz-Heilstätten. An Wochenenden und an Feiertagen fahren in Berlin-Ostkreuz zusätzlich zwei Landesgartenschau-Züge, die um 9.42 und 11.49 Uhr in Beelitz-Heilstätten ankommen.

Die Linie 33 der Odeg fährt zwischen Berlin-Wannsee und Jüterbog über Beelitz-Stadt. Zum Haupteingang der 7. Landesgartenschau geht es dann mit den Shuttle-Bus-Linien X 40 und X 41 weiter. Die Firma Regiobus bringt die Gartenschau-Gäste auf direktem Weg im 20-Minuten-Takt zum Ziel.

Das Ziel aller Besucher ist der Haupteingang der Landesgartenschau. Günstig gelegen in der Trebbiner Straße an der Kreuzung zur Bundesstraße 2 ist er sowohl mit dem Öffentlichen Nahverkehr als auch mit Auto oder Fahrrad gut zu erreichen.

Potsdamer Gäste bringt die Expressbuslinie X 43 stündlich vom Hauptbahnhof nach Beelitz/Am Lustgarten; zum Altstadteingang sind es noch 400 Meter Fußweg. Auch die Plus-Bus-Linie 641 aus Werder (Havel) hält am Laga-Haupteingang, genauso wie die Plus-Bus-Linie 645 aus Kloster Lehnin.

Einen ganz besonderen Service erleben Anreisende mit der Regionalbahn RE 3 in Trebbin. Ein Anruf genügt: Die Rufbuslinie 778 bringt die Fahrgäste aus Teltow-Fläming bis zum Laga-Haupteingang. Nicht vergessen: Eine Stunde vor Fahrtbeginn müssen Fahrgäste sich unter www.vtf-online.de/rufbusapp oder telefonisch unter (03371) 62 81 81 anmelden. Wer frühmorgens fährt, meldet sich bis 17 Uhr des Vortages an. Belohnt werden Nutzer von Bahn und Bus mit drei Euro Rabatt auf die Eintrittskarte.

Auto und Fahrrad

Der mit 800 kostenpflichtigen Parkplätzen zu je drei Euro gut ausgeschilderte Haupteingang ist für Autofahrer, die über die B 2 kommen, nicht zu übersehen. Von der A 10 zweigt man in Michendorf ab in die B 2 Richtung Beelitz. Wer von der A 9 Abfahrt Beelitz-Heilstätten kommt, findet zusätzlich einen großen, ausgeschilderten Parkplatz mit 500 kostenlosen Stellmöglichkeiten und kann dann nach einem kurzen Fußweg zum Bahnhof Beelitz-Heilstätten den kostenlosen Expressbus X 41 zum Laga-Haupteingang nutzen.

Mit dem Drahtesel ist man auf einem gut ausgebauten Radwegenetz nach Beelitz unterwegs. Am Laga-Haupteingang warten rund 200 Abstellplätze auf die Fahrradfahrer.

Von Gesine Michalsky