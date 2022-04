Beelitz

Mit symbolischen weißen Tauben, die Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidtke gemeinsam mit Beelitz’ Bürgermeister Bernhard Knuth aufsteigen ließ, öffnete die 7. Landesgartenschau offiziell ihre Tore. Während des Festaktes mit den Brandenburger Symphonikern zeigte sich das Beelitzer Stadtoberhaupt den Tränen nahe: „Ich bin wahnsinnig stolz und überglücklich, bei so schönem Wetter hier zu stehen“, sagte er vor gut 800 Gästen mit viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Showgeschäft. „Dabei hätte ich die Eröffnung wegen des Aprilwetters eigentlich schon fast abgesagt.“

Zur Eröffnung stiegen weiße tauben in den Himmel. Quelle: Julius Frick

Doch bei angenehmen Temperaturen waren alle Sitz- und Stehplätze im neuen Festspielareal auf dem Gartenschau-Gelände heiß begehrt und die Stimmung unter den von Nah und Fern Angereisten erschien fast familiär. Keiner ließ sich von den ersten Wolken ablenken und alle hatten – wie soll es anders sein ein gemeinsames Gesprächsthema: die 7. Brandenburger Landesgartenschau. Und man kann sie ein halbes Jahr lang genießen, die längste Laga aller Zeiten.

Eintrittspreise & Öffnungszeiten Die Brandenburger Landesgartenschau in Beelitz bei Berlin ist seit Donnerstag, 14. April 2022, nun für 201 Tage bis zum 31. Oktober 2022 geöffnet. Öffnungszeiten Die Landesgartenschau ist täglich geöffnet. Bis Ende Mai von 9.30 Uhr bis 18 Uhr, von Juni bis August von 9.30 Uhr bis 19 Uhr und im September und Oktober wieder von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Eintrittspreise Die Tageskarte kostet für Erwachsene 17 Euro, ermäßigt 14 Euro. Schüler bis 15 Jahre haben kostenlosen Eintritt, Schüler ab 16 Jahre zahlen 8 Euro. Eine Dauerkarte kostet für Erwachsene 110 Euro, ermäßigt 90 Euro. Schüler ab 16 Jahre zahlen 50 Euro für den dauerhaften Zugang zur Landesgartenschau. ► Alle Informationen unter https://laga-beelitz.de.

Blumenschau in der Beelitzer Kirche Quelle: Julius Frick

Ganz neu für die Besucher zu entdecken sind die beeindruckende Blumenhalle in der Marienkirche und der Regionalmarkt rund um das vertrauenswürdige mittelalterliche Gemäuer. Überall kamen in der gemütlichen Altstadt schlendernde Besuchergruppen um die bunt und großzügig geschmückten Ecken und alle freuten sich über die in der Kirche ausgestellten prall gefüllten Vasen und kunstvoll arrangierten Blumengebinde der Brandenburgischen Gärtnerzunft. Die Blumenpracht kam bei den Besuchern, die die MAZ befragen konnte, hervorragend an.

Bernhard Knuth begrüßt Dietmar Woidke. Quelle: Julius Frick

Gemeinsame Kreativität wirke sogar friedensstiftend, hob Brandenburgs Ministerpräsident Woidtke in seiner Rede hervor. In diesen traurigen Zeiten mit einem verbrecherischen Krieg in der Nachbarschaft sei es gut, zusammenzuhalten. „Wir setzen auch ein positives Zeichen mit unseren kreativen Zielen.“ Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel lobte die Investitionen in die grüne Beelitzer Schau hingegen als „gut angelegtes Geld“. Besonders überzeugte ihn der Übergang von Stadt und Landschaft in der Spargelstadt.

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) mit der Beelitzer Spargelkönigin Joelina Jakobs. Quelle: Julius Frick

Viel Liebe zu Details und wilden Winkeln

Dass die Beelitzer Landesgartenschau zum Publikumsmagneten wird, dafür spricht, dass es hier viel zu entdecken gibt: Liebevolle Details gärtnerischer Leistungen wechseln sich ab mit gut abgestimmter Kunst und gelungener Möblierung der Freiflächen oder geheimnisvoll wilden Winkeln. Der Pavillon im Stil historischer Gewächshäuser könnte übrigens mit seinem hier beheimateten Café zum Lieblingsort von Dagmar Frederik werden; die Sängerin outete sich als riesiger Fan von Beelitz und seinem Gartenfest. Und sie sang mit den Kindern der Kita Sonnenschein und den Beelitzer Spargelfrauen als musikalische Laga-Botschafterin ein eigens komponiertes Beelitz-Lied. Der kleine Chor erntete großen Applaus.

Dagmar Frederic – die musikalische Laga-Botschafter. Quelle: Julius Frick

Die Landesgartenschau verfügt zudem über viele Gesichter, auch das macht sie sympathisch. Bei der Eröffnung bat die Laga-Geschäftsführung alle Beteiligten, die hinter den Kulissen für den Erfolg stehen, auf die große Bühne, und die war am Ende bunt besetzt: Gästeführer, Gärtner, Projektleiter oder der gärtnerische Leiter standen für den Moment gemeinsam im Mittelpunkt, das muss auch mal sein.

Der große Andrang der ersten Besucher galt natürlich auch den kulinarischen Angeboten. Gestärkt mit Spargelbier und Bratwurst zog es viele Premierengäste zu den unterschiedlichsten Informations-Ständen entlang der Wege, die geradezu für einen Messecharakter der grünen Schau sorgten.

Bei der Laga in Beelitz gibt es jede Menge zu entdecken Quelle: Julius Frick

Der Spielplatz ist ein weiterer Besucherschlager. Wegen des Wetters musste ein Ehepaar aus Wiesenburg, das beruflich mit der Laga zu tun hat, seiner aus Sachsen-Anhalt kommenden Enkelin versprechen, oft nach Beelitz zu fahren. Dass der Regen noch kommen wird, hatte der zuständige Bewässerungsfachmann der Laga richtig vorausgesagt. „Man denkt es nicht“, so der Gärtner während er die Beete goss, „aber die Flächen trocknen trotz der Nähe zur Nieplitz sehr schnell aus.“

Es gibt noch was zu tun

Viel weitere Arbeit gibt es nicht nur, weil die Blumen gepflegt werden müssen. Der Parkplatz am Haupteingang ist noch unattraktiv und es fehlt an Informationen, zum Beispiel an Garten-Übersichtsplänen auf dem Gelände oder an Hinweisen am Potsdamer Hauptbahnhof, so die Kritik bayrischer Gäste. Einspielen muss sich auch noch das Ticketsystem: Wer das Gelände verlässt, braucht einen Stempel auf die Hand, um in die Kirche eingelassen zu werden – was nicht alle Besucher wissen.

Von Gesine Michalsky