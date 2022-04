Beelitz

Die 7. Landesgartenschau kann kommen: „Alles ist vorbereitet für die Eröffnung am 14. April“, verkündete Beelitz‘ Bürgermeister Bernhard Knuth hocherfreut unter blauem Himmel drei Tage vor der Eröffnung auf der Open-Air-Bühne. Zwar habe sich das Wetter mit Nachtfrösten in den vergangenen Wochen als harter Gegenspieler gezeigt, so das Fazit der Gartenschau-Veranstalter der Stadt Beelitz, aber den über eine Million Zwiebeln hat das nicht geschadet. Es blüht und blitzt pünktlich zum Gründonnerstag auf den Beelitzer Beeten und drum herum. „In dem Moment, in dem die Minister am Donnerstag kommen, gehen gleichzeitig unsere Gärtner, die ihren letzten Feinschliff erledigt haben werden“, beschreibt Knuth den Hang zum Perfektionismus seiner 16 Botaniker.

Bernhard Knuth (Bürgermeister Stadt Beelitz) und Marina Ringel (Geschäftsführer der Landesgartenschau Beelitz GmbH) am 11. April 2022 bei einem Rundgang über das Gelände. Quelle: Julius Frick

Zur Galerie Die Landesgartenschau in Beelitz eröffnet am 14. April 2022.

Für die Tulpen ist es noch zu kalt

Satter Rasen grünt jetzt an der Stelle, wo vor wenigen Jahren eine graue Industriebrache dominierte. Im ehemaligen Klärbecken ist ein naturnahes Wasserspiel mit noch zu erwartenden Seerosen entstanden, in dem eine Ente gerade zehn Eier ausbrütet. Auf den Beeten kontrastieren die orange-farbenen Kaiserkronen gerade schön mit den kleinen blauen Traubenhyazinthen, dazwischen blinzeln die Narzissen heraus. Die Tulpenpracht wartet dagegen noch auf mildere Temperaturen.

In Beelitz gibt es bald Enten-Nachwuchs. Quelle: Julius Frick

Während die Nachtfröste noch einigen Pflanzen zu schaffen machen und die Rasensaat für die Fläche rund um die großen steinerneren Wappen und den Ortsteile-Pavillon noch aufgeht, gibt es gute Nachrichten von den sechs kulinarischen Stationen zum Sattessen. „Wir werden über Ostern die volle Spargelernte anbieten können“, berichtete Ernst-August Winkelmann vom Spargelhof Klaistow. Eine große Herausforderung sei das Catering für ihren Hof und noch nie habe ein regionaler Anbieter die komplette Versorgung einer Landesgartenschau übernommen, erklärte der Spargelbauer. „Das ist Neuland für uns, der Adrenalin-Spiegel ist bei mir gerade etwas hoch“, versicherte der Klaistower bei der Präsentation der wichtigsten Highlights der Beelitzer Gartenschau in den kommenden 201 Tagen. Mit seiner eigens für dieses Großereignis neu aufgestellten Mannschaft werde er auch 800.000 Besucher versorgen können. Und zwar regional, saisonal und frisch vor Ort gekocht. Dazu gesellen sich bunt verteilt Kulturhappen wie ab 1. Mai der sonntägliche „Sommergarten“ auf der Freilichtbühne auch mit Gästen aus der Nachbarschaft. Frank Schöbel kommt zum Auftakt, sechs Aufführungen des „Jedermann“ mit bekannten Schauspielern stehen als Höhepunkte im September an.

Das Laga-Programm am Oster-Wochenende ► Über 1500 Veranstaltungen warten an 201 Tagen ab jetzt auf ihre Besucher. ► Am Donnerstag geht es los mit der offiziellen Eröffnung von 11 bis 13.30 Uhr. ► Auf der Hauptbühne im Festspielareal wird der Start der Landesgartenschau Open-Air mit den Brandenburger Symphonikern gefeiert. ► Das Grüne Klassenzimmer bietet anmeldungsfrei am Donnerstag und Samstag spannende Kurse und Bastelangebote für die ganze Familie an – natürlich ohne Extrakosten. ► Die Sommerküche setzt ab 15 Uhr an den Ostertagen auf Rezepte zum Ausprobieren. ► Viele grüne Gärtnerherzen können sich über Ostern auf stündlich wechselnde Vorträge der Brandenburgischen Heilkunde- Expertin Kristin Peters freuen. ► Essbare Blüten und Pflanzenschutzberatung stehen auf dem Programm im Garteninfotreff in den Mühlengärten in der Nähe des Altstadt-Eingangs. ► Am Ostermontag findet in den Staudengärten ab 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt.

400.000 Besucher müssen es schon sein

Kulinarik, das Leitmotiv der Beelitzer Gartengestalter, vermittelt Spaziergängern den tieferen Sinn der wechselnd bepflanzten grünen Anlage über viele kleine Informationstafeln. Essbare Blüten oder Küchenkräuter, Obstbäume oder Gemüsepflanzen wachsen überall in und zwischen den Beeten. Einmalig, so die Veranstalter, ist auch die Blumenhalle. Die Marienkirche wird erst ab Donnerstag dank Arrangements frischer Schnittblumen nicht mehr wiederzuerkennen sein.

77 Anbieter bereichern dazu täglich den öffentlichen Regionalmarkt rund um die Kirche. Auch für die 14-tägig wechselnden regionalen Kunstausstellungen in der Remise an der Wassermühle lohnt sich das Wiederkommen.

Ab dem 400.000sten Besucher hat die Stadt übrigens ihre Kosten von sechs Millionen Euro wieder reingeholt. Die restlichen 16 Millionen haben Brandenburger Ministerien dazugegeben. Fehlt eigentlich nur noch der gute Wille von Petrus.

Von Gesine Michalsky