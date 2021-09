Beelitz

Bei einem Baustellen-Rundgang über das Landesgartenschau-Gelände (Laga) haben Beelitz Bürgermeister Bernhard Knuth und Immobilienentwickler Jan Kretzschmar von KW-Development besiegelt, zusätzliche 500 Besucher-Parkplätze in Beelitz-Heilstätten zu schaffen. Die Laga-Gesellschaft wird im Gegenzug mit „Cocktailbeeten das Umfeld verschönern“, sagt Laga-Sprecher Enrico Bellin.

Investor im künftigen Ortszentrum

Bisher sind für alle künftigen Besucher, die mit dem Auto anreisen werden, 800 Parkplätze am Haupteingang der Gartenschau vorgesehen. Der Immobilienentwickler KW-Development errichtet ein Quartier in Beelitz-Heilstätten, das zum neuen Ortszentrum werden soll. Das Unternehmen hat mit einer früheren Exerzierfläche neben dem ehemaligen Badehaus des Sanatoriums für Männer die besten Voraussetzungen für weiteren Parkraum. In den kommenden Wochen beginnt Kretzschmar zufolge die Sanierung des alten Badehauses.

Lesen Sie auch:

„Wir freuen uns, gemeinsam mit der Laga und der Entwicklung der Heilstätten zwei solche Großprojekte stemmen zu können, die zusammen eine große Schubkraft für die weitere Entwicklung der Stadt Beelitz haben werden“, sagt Kretzschmar über das neueste Projekt. Freude über den gelungenen Deal auch beim Beelitzer Stadtoberhaupt, weil „die KW-Development ein zuverlässiger Partner für die Entwicklung neuer, ansprechend gestalteter Wohnimmobilien zu bezahlbaren Preisen ist“, so Knuth. Um die Verbundenheit zu bekräftigen, wolle der Immobilienentwickler auch ein Büro in der Spargelstadt eröffnen.

Bus-Shuttle zum Laga-Gelände

Das neue Parkplatz-Areal liegt nahe der Autobahnabfahrt Beelitz-Heilstätten und wird bestens mit mehreren Buslinien an das etwa fünf Kilometer entfernte Gartenschaugelände angebunden werden. Viele Autos werde man so aus der Beelitzer Altstadt mit ihren historischen Gassen heraushalten können. Mit mehreren Tausend Gästen der vom 14. April bis zum 31. Oktober 2022 geöffnete Laga rechnen die Veranstalter an Spitzentagen. Das große Cocktailbeet wird am historischen Badehaus der Beelitzer Heilstätten angelegt und zwar bestückt mit saisonal wechselnden Blumen. Und die Blütenkombinationen sollen farbliche Assoziationen an bekannte Cocktails wecken, begeistert sich Bellin.

Von Gesine Michalsky