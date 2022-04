Beelitz

Die erste von fünf Blumenschauen in der mittelalterlichen Beelitzer Stadtpfarrkirche kommt bei den Besuchern richtig gut an. Das erfreut vor allem Manuela Kenzler, die für die gemeinsame Ausstellung von zehn Brandenburger Gartenbaubetrieben verantwortlich ist. Von dem Arrangement der Schnittblumen, an dem eine Potsdamer Gärtnerei drei Tage arbeitete, bis zu essbaren Früchten, die ein tropisches Kumquat-Bäumchen im Kübel trägt – es gibt einzelne Hingucker und die Komposition überzeugt als Ganzes. Wer sie erleben will, muss sich aber sputen.

Frühblüher, Beetpflanzen und Stauden

Die Gärtnereien schickten ihre prächtigsten Schaupflanzen nach Beelitz, darunter viele, die heimischen Gärtnerinnen und Gärtnern gut bekannt sind. Die Frühblüher, Beetpflanzen und Stauden oder die prächtig blühenden Azaleen sind noch bis zum Wechsel der Schau am 28. April zu sehen. Doch was blüht bis dahin eigentlich und wie pflanzt man in einer Kirchenhalle?

„Die Vorgabe hieß, die Opulenz und Üppigkeit des Frühlings zu zeigen“, berichtet Manuela Kenzler. Als Sichtachse entlang des Kirchenschiffs entschied sich die Gartenbauingenieurin für Beete auf Bodenhöhe mit Papageientulpen aus Holland. Markante Stiefmütterchen-Flächen setzte sie daneben in höhere Beete.

Laga-Besucher Quelle: Julius Frick

Ob Vergissmeinnicht oder Anemonen, Hornveilchen, weiße und rote Tausendschön und Grasnelken – die Blumen stammen aus ausgeschilderten Brandenburger Gärtnereien, sind vorgetrieben und blühen bunt gemischt. Dazwischen bieten die ersten Stauden wie Margeriten oder Schaumblüten in Hochbeeten sozusagen eine Treppe fürs Auge zum Emporgucken.

Erster Blickfänger sind die voll blühenden alten Azaleen in Kübeln. Die 20-jährigen Pflanzen lagerten sogar in Kühlzellen, um die Blüte bis zur Landesgartenschau hinauszuzögern. Am 28. April gehen sie zurück zur Erholung nach Dresden.

Im Raum die Blumen so platzieren, dass der Blick der Besucher in alle Höhen und Tiefen des alten Gemäuers wandert, das strebt Manuela Kenzler an. Und das lohnt sich, denn von den Logen hängen Orchideen wie wild und doch elegant herunter. Ist die Natur stärker als die Kultur?

Blühende Geranien in Ampeln oder zwischen verschiedenen Sorten Efeu, aber auch gelber Goldlack oder rote Ranunkeln leuchten mit blauen Konkurrenten um die Wette. Viele seltene Pflanzen, gut verteilt, wie die Schuster- oder Metzgerpalme aus der Familie der Spargelgewächse bilden den Hintergrund und bieten Entdeckenswertes für den zweiten Blick.

Blumenschau bei der Landesgartenschau Beelitz. Quelle: Julius Frick

Pflanzen fehlt in Kirchen Licht und Regen zum Überleben, deswegen sorgen temporäre Lampen und Wasserleitungen hier für ihr Wohlergehen. Behutsam, denn der Denkmalschutz redet mit und misst die Feuchtigkeit im Raum. Kein braunes Blatt, nichts Verblühtes, das ist nicht allein der fehlenden prallen Sonne zu verdanken. Morgendliche Kontroll-Rundgänge von drei Laga-Mitarbeiterinnen sind während der Schau Pflicht. Aber auch die Chefin schaut seit Januar, als die Beet-Flächen angelegt wurden, ständig vorbei. Das Problem: Es kann sich immer Staunässe und damit Pilzbefall bilden, das Wasser kann ja nicht im Boden versickern. Mit der Auswahl von Qualitätspflanzen sichert sich die Fachfrau ab. Da aber alle Frühjahrspflanzen auch mal verblühen, gehen sie rechtzeitig an die Gärtnereien zurück und es kommt Neues.

Wenn am 29. April die bereits zweite Schau „malerische Pflanzenbilder“ mit zahlreichen Hortensien eröffnet, finden die Besucher übrigens nur noch die geheimnisvoll wirkenden Orchideen wieder.

Von Gesine Michalsky