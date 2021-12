Schäpe

Geschenkpapier, Rezeptboxen, Taschen: Im Werbestudio von Susanne Noé im Beelitzer Ortsteil Schäpe sieht es schon sehr nach Landesgartenschau aus. Die 55-Jährige ist sozusagen die Gestaltungsexpertin, der kreative Kopf hinter etlichen Dingen, die später das Laga-Logo tragen oder als Souvenir auf der Gartenschau gekauft werden können. Dabei kann sich die Designerin so richtig austoben und viel experimentieren.

Kulinarische Souvenirs

Hinter all den Dingen, die sie entwirft, steht ein Nachhaltigkeitsgedanke: „Es wird keine Kugelschreiber oder Plastiktaschen geben und wir wollen möglichst wenig Material aus Fernost verarbeiten“, sagt Susanne Noé. Damit unterscheidet sich die Beelitzer Gartenschau durchaus von anderen. Das Geschenkpapier und die Notizbücher etwa bestehen aus Graspapier. „Das ist so ziemlich das Nachhaltigste, das es gibt. Gras wächst überall, man hat keine großen Transportwege“, so die Frau, die seit fast 30 Jahren in Schäpe lebt.

Unter den Artikeln, die es ab April auf der Laga zu kaufen geben wird, sind Flipflops, Schirme, Wasserflaschen, Bleistifte, Parkscheiben, Fächer, Hüte, Schlüsselanhänger und vieles, das mit dem Thema Essen zu tun hat. Schließlich stellt Kulinarik eines der Hauptthemen der Laga dar. So gestaltet Susanne Noé zum Beispiel Kochschürzen und Kochlöffel aber auch ein besonderes Herzensprojekt. „Am meisten Spaß machen mir die Rezepte“, sagt sie. Dazu zählt einerseits ein Rezeptblock, andererseits bereits fertig gedruckte Rezepte, eine Box mit Faltanleitung und ein Klemmbrett im Miniformat. Auf denen können sich Besucher der Gartenschau Rezepte, die zum Beispiel in der Showküche im Mühlengarten gekocht werden, gleich mitschreiben.

Dezent beschriftet

„Am Wochenende haben wir oft eine Art Versuchsküche hier, in der wir die Rezepte, die wir uns ausgedacht haben, ausprobieren“, berichtet Susanne Noé. Die Idee für die Rezeptbox ist auf der Suche nach einer Alternative zum herkömmlichen Kochbuch entstanden. „So können sich die Leute ihr Kochbuch selbst zusammen stellen“, sagt die Designerin. Ihre Agentur „Zum weissen Roessl“ gibt es seit etwa 35 Jahren. Susanne Noé hat zum Beispiel die Ausstellung im Beelitzer Spargelmuseum konzipiert und gebaut und entwirft und designt unter anderem für mehrere Spargelhöfe in der Region. Begonnen hatte sie einst als Industriedesignerin und war auch international im Bereich des Messebaus tätig.

Auffällig ist an den künftigen Merchandising-Produkten für die Landesgartenschau in Beelitz, dass sie dezent beschriftet und gestaltet sind. Auf der hellgrünen Tasche mit dem weißen Blütenmuster etwa verrät nur der Blick auf das Logo am unteren rechten Rand, dass es sich um eine Laga-Tasche handelt. „Ich denke, dass fette Werbebotschaften nicht zielführend sind und dass es Wege gibt, das sympathischer zu gestalten“, so die gebürtige Saarländerin. 1992 hat sie das alte Bauernhaus in Schäpe gekauft und drei Jahre lang saniert. Zuvor hatte sie von 1972 an in Berlin gelebt. Ihre Vorliebe für weiße Pferde gab ihrer Agentur den Namen.

Rettungsringe werden gestaltet

In einer Ecke ihres Werbestudios stehen noch in Kartons verpackte Rettungsringe. Die werden später aufgrund behördlicher Auflagen alle 100 Meter an der Nieplitz aufgehängt, die mitten durch das Laga-Gelände fließt. Auch am Mühlenteich und am Feuchtbiotop werden Laga-Sprecher Enrico Bellin zufolge beschriftete Rettungsringe zu finden sein. Genau für diese Beschriftung der Rettungsringe mit je 30 Meter Wurfleine ist Susanne Noé ebenfalls zuständig. „Sie werden schon als Gestaltungselemente betrachtet. Insofern wurde aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt sie. Gesetzt hat die Mutter zweiter Töchter außerdem das Bilderbuch der „Beelitzer Malweiber“ mit dem Titel „Das Windkind von Beelitz“.

Neben Merchandising kümmert sie sich auch um die Gestaltung des Wegeleitsystems, der Aufsteller für Gewerbetreibende, der Flyer und Schilder sowie der Bekleidung für die Mitarbeiter, die auf der Laga unterwegs sein werden. Von ihr stammt außerdem das Logo für das Cocktailschiff „Beethoven“. Derzeit arbeitet sie noch an der Gestaltung der Getränke-Tafeln und sucht nach alten Schiffslampen für die Einrichtung.

Als Designerin, sagt Susanne Noé, habe sie nicht den einen Job, sondern gefühlt eher 20. „Design ist Kommunikation“, beschreibt sie ihren Beruf. Wenn sie ein gutes Design für einen Kunden machen wolle, müsse sie ihr Gegenüber gut kennenlernen und erfahren, wie die Erwartungen sind. Nur so entstünde ein Produkt, mit dem sich der Kunde identifizieren kann.

Von Luise Fröhlich