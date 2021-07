Beelitz

Die Beelitzer Altstadt im Rücken geht es wie durch eine Schleuse in die historischen Gemäuer der Alten Posthalterei. Wo die Postler bis ins 19. Jahrhundert die Pferde wechselten, befindet sich heute ein Museum. Vorbei an der großen Postkutsche mit den gelb lackierten Speichenrädern führt der Weg hinaus auf den Hof, wo sich gleich hinter der Stadtmauer eine neue Perspektive eröffnet. Der Blick wird weit und schweift über das künftige Gelände der Landesgartenschau (Laga). In gut 270 Tagen, Mitte April, sollen hier die ersten Besucher entlang flanieren.

Das Areal, das vorher ungenutzt war, ist aktuell zu etwa 70 Prozent fertig gestellt, sagt Bürgermeister und Laga-Geschäftsführer Bernhard Knuth bei einem Rundgang mit der MAZ. Wenn die Gäste ihr Ticket am Turm des Spargelmuseums gekauft haben, stehen sie schon auf dem Hauptweg und an der ersten Attraktion: dem Mühlenfließ. In einem 200 Meter langen Betonbauwerk mit leichtem Gefälle soll Wasser in einem geschlossenen Kreislauf von der alten Mühle zum Spargelmuseum fließen. „Nach der Elektrisierung der Mühle hatte die einstige Lebensader der Stadt an Bedeutung verloren und wurde in den 70er Jahren zugeschüttet“, erklärt Bernhard Knuth. Für die Laga wurde das Fließ neu interpretiert, und nicht nur das, auch die Mühle selbst wird komplett restauriert.

Attraktionen gibt es auf dem Gelände viele: Cocktails an einem trocken gelegten Schiff, Wasserpflanzen im einstigen Klärwerk-Becken, Themengärten, Kochstudios, mehrere Gastronomie-Bereiche, Experimentierbeete und natürlich blühende Schönheiten. Einiges kann man schon jetzt erahnen, für andere braucht es noch Fantasie, weil sie wie zum Beispiel das Open-Air-Festspielgelände noch voller Baumaschinen stehen. „Der vorhandene Naturbereich wird nicht der Gartenschau angepasst, sondern andersrum“, sagt Bernhard Knuth.

Mühlenteich neu angelegt

So werden auch die Kleingärten, die sich am Rande der Mauerstraße und jetzt auf dem Laga-Gelände befinden, integriert. Wiederbelebt wurde zum Beispiel der Mühlenteich – ein weiterer Teil im Areal der „Mühlengärten“, der sich auf der anderen Seite der Treuenbrietzener Straße befindet. Er wurde künstlich neu angelegt. Seit Ende Juni ist er fertig und bekommt bis zur Eröffnung der Laga noch einen Pavillon mit Bänken sowie Betontreppen. In dieser Zone des Geländes westlich der Altstadt geht es etwas natürlicher zu als zum Beispiel direkt am Haupteingang auf der östlichen Seite, wo die Flächen sehr gärtnerisch geprägt nach Themen angelegt sind und eine massive Blütenpracht auf die Besucher warten wird.

Mühlenteich auf dem Laga-Gelände in Beelitz Quelle: Luise Fröhlich

Vom Mühlenteich aus, in den übrigens auch ein echter Findling zurückgekehrt ist, blickt der Besucher auf die ehemaligen Bullenwiesen, die jetzt sich selbst überlassen sind. „Wir setzen auf Kontraste. Hier oben hat man einen freien Blick, wohingegen man in den gärtnerischen Teilen zum Teil schon reizüberflutet wird“, so der Bürgermeister, der auch im Privaten eine große Leidenschaft für Gärten hat. In den sogenannten „Archegärten“ wurden Wege, Holzstege und Staudenbeete angelegt, die auch nach der Laga erhalten bleiben sollen. Eins aber wird es hier nur in der Zeit der Gartenschau geben: eine der drei Gastronomie-Stationen des Geländes. Nebst Beeten angelegt nach Themen wie essbare Pflanzen oder Gemüse platziert sich ein Barbecue-Bereich.

Spargelhof ist Hauptcaterer

Die zweite große Gastronomie wird an der Festwiese auf der anderen Seite der Nieplitz liegen und die dritte an der Alten Posthalterei. „Unser Hauptcaterer wird der Spargelhof Klaistow sein, was etwas sehr Besonderes ist, weil es sonst hauptsächlich solche sind, die von Gartenschau zu Gartenschau reisen“, erzählt Joachim Muus, Projektleiter für die Laga in Beelitz. Er bringt seine langjährige Gartenschau-Erfahrung in Beelitz ein, die er zuvor unter anderem in Eberswalde (2002), Rathenow (2006) und Oranienburg (2009) gesammelt hat. „Wir können sehr stolz darauf sein, einen regionalen Caterer in dieser Größenordnung gewonnen zu haben. Der Spargelhof hat die nötige Logistik“, sagt Bernhard Knuth.

Ein wichtiger Bestandteil der Laga ist die historische Altstadt. Sie ist eines der Tore zur Laga, aber auch Schauplatz. In der Stadtpfarrkirche neben dem Rathaus wird es einerseits eine Hallenschau mit verschiedenen Floristen aus Brandenburg geben. Andererseits verkaufen – und das ist Bernhardt Knuth zufolge ein Novum, auf einem kostenfrei begehbaren Regionalmarkt rund um die Kirche Händler des Wochenmarktes, aber auch wechselnde Anbieter ihre Produkte von der Spreewaldgurke bis zum Käse aus der Uckermark. „Das wird unser Stadtleben enorm bereichern“, so der Bürgermeister. Auch langfristig erhofft sich Beelitz eine Aufwertung der gesamten Stadt und ihrer Ortsteile durch die Gartenschau.

Auf der Liegewiese kann man durch Rundbögen auf die Altstadt blicken. Quelle: Luise Fröhlich

35 Millionen Euro werden investiert

Über 15 Millionen Blumenzwiebeln werden im Herbst in die Erde gesetzt, Rasen gesäht und Hecken gepflanzt, damit im nächsten Frühjahr alles blüht und grünt. Noch bis zum Ende des Sommers kommt auf alle dafür vorgesehenen Wege Asphalt in brauner Farbe. „Hier haben wir schon die Nachnutzung im Blick, denn das Gelände soll später zwölf Monate im Jahr begehbar sein und nur mit Asphalt kann der Winterdienst kommen“, erklärt Bernhard Knuth. In den natürlich gehalteneren Archegärten zum Beispiel bleiben neben den Holzstegen das helle Natur-Granulat auf den Wegen.

Das gesamte Stadtgebiet betrachtet, werden 35 Millionen Euro im Zuge der Entwicklung des Laga-Geländes investiert. Im Kernareal sind es allein 20 Millionen Euro. Aus mehreren Fördertöpfen des Landes kommt eine Zuschuss-Summe von 70 bis 75 Prozent zusammen. Den Rest zahlt Beelitz aus der Stadtkasse.

Von Luise Fröhlich