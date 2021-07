Seddin/Beelitz

Der Landesstraßenbetrieb will den Radweg an der Bundesstraße 2 zwischen Seddin und Beelitz doch reparieren. „Er wird soweit hergestellt, dass er wieder vernünftig befahrbar ist“, sagte Sprecher Steffen Streu. Der Landesbetrieb hat die Leistungen ausgeschrieben. „Wir hoffen, dass wir im September loslegen können“, so Streu. Erneuert wird die Deckschicht des Radwegs, der massive Schäden aufweist. Baumwurzeln haben den Asphalt hochgedrückt und aufgerissen.

Auf einigen Abschnitten Fahrsicherheit gefährdet

Auf einigen Abschnitten ist der Radweg so stark beschädigt, dass Seddins Ortsvorsteher Hartmut Schäfer die Fahrsicherheit gefährdet sieht. Er setzt sich seit langem für eine Beseitigung der Schäden ein und ging 2020 auf die Barrikaden, um eine Reparatur einzufordern. Er sei froh, „dass unser Bemühen dieses Jahr von Erfolg gekrönt ist“. Schäfer spricht von einer guten Nachricht für Radfahrer und für die Landesgartenschau (Laga) 2022 in Beelitz. „Es ist erfreulich, wenn der Radweg zur Laga in Ordnung ist und Besucher auch mit dem Rad hinfahren können.“

Bäume am Radweg bleiben stehen

Die Bäume am Radweg bleiben stehen, sagte Streu. Der Landesbetrieb hatte im vergangenen Jahr darauf verwiesen, dass eine Radweg-Sanierung nur Sinn mache, wenn die Wurzeln der Bäume entfernt würden. Das schädige die Bäume aber so sehr, dass sie gefällt werden müssten.

Jetzt soll der Radweg mit einer behutsamen Erneuerung der Deckschicht in Ordnung gebracht werden. Streu verweist auch auf den Plan, die B2 zwischen Seddin und Beelitz zu verlegen, weil die Straße in ihrem jetzigen Verlauf ein Unfallschwerpunkt sei. „Wenn die Verlegung kommt, wird der Radweg neu gebaut“, so Streu.

