Potsdam-Mittelmark

Sieben Direktkandidaten treten bei der Landtagswahl im Wahlkreis 18 „ Potsdam-Mittelmark II“ an. Sie kämpfen um die Wählerstimmen unter anderem in den Kommunen Michendorf, Seddiner See und Beelitz. Wofür sie stehen? Die MAZ hat nachgefragt.

>>>Analyse: Wer hat welche Chancen?

Günter Baaske ( SPD )