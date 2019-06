Beelitz-Heilstätten

Die Brandenburger Linken kritisieren die geplante Schließung der Kinder- und Jugendklinik der Median-Unternehmensgruppe in Beelitz-Heilstätten scharf. Das Unternehmen hatte angekündigt, den Klinikbetrieb Ende August zu beenden und dies vor allem mit viel zu hohen Mieten für das Objekt in Heilstätten begründet. „Mit der Gesundheit darf man keinen Profit erwirtschaften“, erklärte die Spitzenkandidatin der Linken zur Landtagswahl, Kathrin Dannenberg. Die Gesundheitsversorgung gehöre in öffentliche Verantwortung.

„Das Beispiel Beelitz-Heilstätten zeigt deutlich, wohin es führt, wenn Versorgungsstrukturen sich an der Profitlogik statt an den Bedürfnissen der Menschen orientieren müssen“, sagte sie und fügte hinzu: „Die Klinik ist in wirtschaftlicher Schieflage, weil die Immobilien an einen ‚Heuschrecken-Fonds‘ veräußert und nun überteuert zurückgemietet werden mussten. Dieses äußerst fragwürdige Sale-and-Lease-Back-Verfahren dient nur Investoren-Interessen und ist für den Umgang mit wichtiger Infrastruktur völlig ungeeignet.“ Profitinteressen würden rücksichtslos auf dem Rücken von Mitarbeitern durchgesetzt. Sie sieht die Politik gefordert, sich für Lösungen zum Erhalt der im Umfeld einzigartigen psychotherapeutischen Kinder- und Jugendklinik stark zu machen.

Von Jens Steglich