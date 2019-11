Beelitz

Zwei Verletzte gab es auf der Bundesautobahn 9, als am Montagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Beelitz Heilstätten und Beelitz in Fahrtrichtung Leipzig einem Lkw der linke Vorderreifen geplatzt war. Der 48-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über den Lastzug. Der brach aus der Spur aus, kreuzte alle drei Fahrspuren und prallte gegen die Mittelleitplanke. Durch Reifenteile wurde ein in gleicher Richtung fahrender Pkw beschädigt und dessen Fahrer verletzt. Sowohl der Lastwagenfahrer als auch der Autofahrer wurden verletzt und bedurften medizinischer Versorgung. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Abschleppunternehmen bargen die beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 33 000 Euro.

Von MAZonline