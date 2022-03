Beelitz

Der erste Spargel aus Beelitz ist da. So früh wie selten im Jahr sind am Donnerstag zum Beispiel am Stand des Jakobshofes an der B2 die ersten Stangen verkauft worden. Das Kilo des besten Spargels kostet zum Auftakt 14,90 Euro, sagte Spargelverkäuferin Christiane Schwäbe. „Wir haben auch eine Sorte für 11,90 Euro das Kilo. Die schmecken beide gut“, sagte sie.

Mitte nächster Woche öffnen die Stände

Noch ist das Edelgemüse aus Beelitz eine rare Ware. „Wir werden in den ersten Tagen überschaubare Mengen sehen. Zu Ostern wird es den Spargel aber in auskömmlichen Mengen geben“, sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins. Derzeit gibt es die frischen Stangen nur direkt in den Hofläden und -restaurants der Spargelbauern.

Spargelverkäuferin Christiane Schwäbe verkaufte am Donnerstag den ersten Spargel. Quelle: Jens Steglich

Mitte nächster Woche werden auch die Verkaufsstände öffnen, sagte Jakobs. Er schätzt, dass es rund 200 Spargelbuden in der Region sind. Ab 4. April wird es Beelitzer Spargel auch im Einzelhandel geben, kündigte er an.

Nach Ostern könnten Spargelpreise sinken

Bis zum Osterfest werde sich am Preis wenig ändern. Jakobs rechnet damit, dass die Kilopreise fürs Edelgemüse danach wegen der größeren Erntemengen etwas sinken werden. Eine Prognose sei zwar schwierig, er erwarte die Spargelpreise aber auf dem Niveau des Vorjahres, obwohl Sprit- und Energiekosten gestiegen sind. „Bei der Bestellung des Ackers und beim Ausliefern des Spargels treffen die hohen Spritpreise auch uns“, sagte er. „Wir werden die höheren Kosten aber nicht komplett weitergeben, dafür ist nicht die richtige Zeit. Die Leute können ihren Euro nur einmal ausgeben“, so Jakobs.

Mindestlohnanstieg wird Herausforderung

Der 2021 etwas gestiegene Mindestlohn spiele dieses Jahr bei den Preisen so gut wie keine Rolle. Anders sehe die Sache 2023 aus. Ende dieses Jahres soll der Mindestlohn auf zwölf Euro steigen. „Das sind 25 Prozent mehr. Das wird für uns im nächsten Jahr eine Herausforderung“, sagte der Chef des Spargelvereins.

10 000 Tonnen Spargel in Beelitzer Region

„In diesem Jahr rechnen wir mit einer guten Saison. Wir hatten 2021 einen guten Aufwuchs und die Böden sind noch ausreichend mit Nässe von den Winterniederschlägen versorgt“, so Jakobs. Für die Beelitzer Region erwartet er bis zum Johanni-Tag am 24. Juni, an dem die Saison endet, Erntemengen von 9000 bis 10 000 Tonnen.

Die meisten Erntehelfer sind schon da

Der Krieg in der Ukraine hat derzeit keine direkten Auswirkungen auf die Spargelernte. „Die Erntehelfer kommen, die meisten sind schon da“, sagte Jakobs. Es sind traditionell Spargelstecher und Helfer aus Polen und Rumänien, die in der Beelitzer Region arbeiten. 2500 bis 3000 werden es laut Jakobs in der Hoch-Zeit der Ernte sein.

Lesen Sie auch:

„Wir haben aber bereits erste Anfragen von ukrainischen Flüchtlingen, die bei uns arbeiten wollen.“ Die Felder sieht er nicht als Einsatzorte. „Aber sie könnten in der Sortierung oder in der Verpackung helfen. Wir und die Flüchtlinge brauchen dafür aber noch grünes Licht von der Regierung und eine schriftliche Bestätigung, damit wir sie beschäftigen können“, sagte Jakobs.

Neue Spargelkönigin eröffnet Saison

Offizieller Spargelanstich ist erst am 7. April auf dem Jakobshof in Beelitz. Eröffnen wird die Saison Joelina Jakobs, die neue Spargelkönigin. Sie ist 17 Jahre alt und die Tochter von Jürgen Jakobs. Nach ihrem Abi am Beelitzer Gymnasium absolvierte sie Praktika in verschiedenen Unternehmen und wird nun als neue Königin auch Werbeträgerin für die Landesgartenschau in Beelitz sein, die eine Woche nach dem Spargelanstich eröffnet. Joelina Jakobs will Wirtschaftspsychologie studieren und danach ins Familienunternehmen einsteigen.

Joelina Jakobs (17) ist die neue Beelitzer Spargelkönigin. Quelle: Gérard Lorenz

Zur Eröffnung der Spargelsaison am 7. April wird sie ein Kleid tragen, das ihre Mutter geschneidert hat. Und sie wird Matthias Platzeck (SPD) begrüßen, der als Ehrengast erwartet wird. Brandenburgs früherer Ministerpräsident hatte 1997, damals als Umweltminister, mit der ersten Beelitzer Spargelkönigin Marion Falkenthal die Saison eröffnet. Joelina Jakobs ist die 25. Königin.

Sturm: Folien mussten runter vom Damm

Dass schon zwei Wochen vor dem offiziellen Start Spargel geerntet wird, kam auch für den Vereinschef überraschend. Nach einem frühen Erntebeginn sah es zunächst nicht aus. „Wir mussten im Februar vor den Stürmen die Folien wieder von den Dämmen holen, damit es sie nicht wegweht“, so Jakobs. „Durch den Sonnenschein im März haben wir alles wieder aufgeholt. Die Nächte sind zwar kühl, die Folien halten aber die Wärme in den Dämmen“.

Jakobs: „Ohne Folien nicht konkurrenzfähig“

Der Folieneinsatz wird auch im Brandenburger Agrar- und Umweltministerium eher kritisch gesehen. „Ohne Folieneinsatz können wir den Spargelanbau aber nicht wirtschaftlich betreiben. Dort, wo man ihn verbietet, wird der Anbau eingestellt. Ohne Folie sind wir nicht konkurrenzfähig“, sagte Jakobs. Derzeit würden von den rund 4000 Hektar Spargelfeldern in Brandenburg nur ein oder zwei Hektar ohne Folie bewirtschaftet.

Von Jens Steglich