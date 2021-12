Beelitz

Im Fichtenwalder Birkenweg ist ein Marder in eine illegal aufgestellte Falle gegangen. Anwohner fanden das stark blutende Tier am Sonntag. Es klemmte mit einer Pfote in der Schlagfalle fest, die an der Hauswand eines umfriedeten Grundstückes mitten in einem Wohngebiet aufgestellt worden war.

Tierrettung befreite blutenden Marder

Die Polizisten zogen die Tierrettung hinzu, die den Marder befreite. Er wurde zur Untersuchung zu einem Tierarzt gebracht. Die illegale Falle wurde sichergestellt und gegen den Hauseigentümer ein Ermittlungsverfahren wegen tierschutzrechtlicher Verstöße eingeleitet.

Von MAZonline