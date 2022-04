Beelitz

Von drei Pkw demontierten und stahlen Unbekannte in Beelitz in der Nacht auf Samstag die Katalysatoren. Die Autos – zweimal von der Marke Mercedes, einmal Mitsubishi – hatten in Beelitz-Heilstätten und in der Virchowstraße geparkt. Die Schadenshöhe wird insgesamt mit 2000 Euro angegeben. Es wurden Strafanzeigen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von MAZonline