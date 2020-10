Mühlenbauer repariert Beelitzer Bockwindmühle

Beelitz

Einer der wenigen noch verbliebenen Mühlenbauer in Deutschland, Andreas Düntzsch aus Riesa, setzt seit Mitte September einen Teil der historischen, überwiegend hölzernen Technik der alten Bockwindmühle vor den Toren der Stadt Beelitz instand. Dreizehn Jahre Mühlenbetrieb nach dem kompletten Wiederaufbau sind an diesem technischen Denkmal nicht spurlos vorübergegangen. Bis Mitte November soll das Bauwerk aus dem Jahr 1792 wieder voll funktionstüchtig sein, hoffen Düntzsch und der Beelitzer Bockwindmühlenverein.

Flügel haben sich verzogen

Vor allem die anhaltenden Hitzeperioden in den Jahren 2018 und 2019 haben die Holzflügel der Mühle nach außen wölben lassen. Im inneren Mahlsystem war es zu Setzungen wichtiger Bauteile gekommen, so dass Müller Ulrich Hyna sowie das Müllerehepaar Ina und Paul Häntsch das Mahlwerk nicht mehr sicher betreiben konnten. Mühlenbauer Düntzsch setzte kleine Keile in die Flügel ein, so dass sich das Holz wieder gerade richten kann. Außerdem überarbeitete er das Kamm- sowie das Stockrad, die zu den wichtigsten Bestandteilen der Mahltechnik gehören.

Mit kleinen Keilen werden die hölzernen Flügel der Beelitzer Bockwindmühle wieder ausgerichtet. Außerdem hat Mühlenbauer Düntzsch auch die Mahltechnik im Innern des technischen Denkmals überarbeitet. Quelle: Privat

Obwohl der Beelitzer Mühlenverein Mitgliedsbeiträge erhebt, Zuwendungen von der Stadt und von Sponsoren sowie Spendern erhält, reichten bisher die Mittel nicht aus, um umfangreiche Reparaturen finanzieren zu können. Energiekosten, Versicherungen und laufende Unterhaltung der Bockwindmühle ließen kaum Spielraum für weitere Ausgaben. Darum beantragte der Vereinsvorstand Mitte 2019 bei der Ostdeutschen Sparkassenstiftung eine Förderung seines Projektes „Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Bockwindmühle Beelitz“.

Das eingereichte Konzept, der Zeit- und Finanzierungsplan sowie die Genehmigung der brandenburgischen Denkmalbehörde überzeugten letztendlich den Stiftungsrat. Der Verein erhielt im Juni dieses Jahres die Fördermittelzusage. Wie hoch der Zuschuss für den Beelitzer Mühlenverein ausfiel, dürfe laut Fördermittelbescheid nicht veröffentlicht werden, bedauert Vorstandsmitglied Thomas Rabe auf MAZ-Nachfrage.

Paare konnten sich „vermehlen“ lassen

Mit Unterstützung des Landes Brandenburg hatte der Beelitzer Bockwindmühlenverein, der sich 2003 gründete, in den Jahren 2005 bis 2007 die letzte erhalten gebliebene Bockwindmühle in Brandenburg wieder aufbauen können. Mehrere Tausend Besucher, darunter zahlreiche Schulklassen, haben sich seitdem zu den Besichtigungszeiten und an Feiertagen, an den Deutschen Mühlentagen, an den Tagen des offenen Denkmals und bei verschiedenen Festen über die jahrhundertealte Geschichte der Mehlherstellung informieren können. Zum Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr kamen mehr als 1000 Gäste. Hochzeitspaare konnten sich in der Mühle „vermehlen“ lassen. Die Corona-Pandemie hat jetzt den Veranstaltungen und ihren Besucherströmen ein jähes, hoffentlich nur vorläufiges Ende gesetzt.

Eine benachbarte ehemalige Scheune lässt der Beelitzer Bockwindmühlenverein derzeit zu einem Service-Center für die Besucher umbauen. So soll das neue Empfangsgebäude einmal aussehen. Quelle: GfP

Um trotzdem die Besucher künftig noch niveauvoller begrüßen zu können, lässt der Mühlenverein seit dem vergangenen Herbst mit finanzieller Hilfe der EU eine benachbarte ehemalige Scheune zu einem Service-Center mit Ausstellungs- und Sanitärräumen umbauen. Er hofft, das neue Gebäude zum Osterfest im nächsten Jahr öffnen zu können.

Von Heinz Helwig