Nach Ausstieg des Landes: Beelitz finanziert Schulkrankenschwestern künftig selbst

Trotz Ausstiegs des Landes aus dem Modellprojekt wird es in Beelitz auch künftig Schulkrankenschwestern geben, werden die Kinder und Jugendlichen an den Schulen der Stadt eine Anlaufstelle haben, wenn sie sich eine Verletzung zugezogen haben, sich plötzlich unwohl fühlen oder auch von seelischem Kummer geplagt werden. Wie die Stadt mitteilte, können die drei „Schulgesundheitsfachkräfte“, die in Beelitz im Einsatz sind, ihre Arbeit fortsetzen. Das gleichnamige Pilotprojekt des Landes laufe zwar zum Jahresende aus, „die Stadt Beelitz übernimmt aber jetzt die Finanzierung der Stellen“, heißt es in der Mitteilung. Nach Stadtangaben ist für die Fortsetzung ein entsprechender Trägerschaftsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) abgeschlossen worden.

Die Stadtverordneten hatten sich in ihrer Novembersitzung unlängst dafür ausgesprochen, dass die Stadt für eine Weiterbeschäftigung sorgt – indem sie entweder eine Verlängerung des Kooperationsprojektes auf Landesebene erreicht oder selbst dafür Mittel aus dem kommunalen Haushalt bereitstellt. „Ich bin sehr froh, dass der politische Raum unserer Empfehlung einstimmig gefolgt ist, denn die drei Gesundheitsfachkräfte leisten eine hervorragende und wichtige Arbeit“, sagte Bürgermeister Bernhard Knuth.

„Das Modellprojekt ist aus Beelitzer Sicht ein echter Erfolg geworden, sodass eine Fortsetzung nur gut und richtig ist. Da von Landesseite her im Moment keine Mittel zur Verfügung gestellt werden, was für uns als Stadt nicht nachvollziehbar ist, übernehmen wir das erst einmal in der Hoffnung, dass in naher Zukunft wieder Gelder für diese wichtige Aufgabe freigemacht werden. Wenn nicht in vollem Umfang, dann aber zumindest unterstützend“, so der Bürgermeister.

In Beelitz sind die Diesterweggrundschule und die Oberschule in Beelitz sowie die Grundschule Fichtenwalde am Projekt beteiligt. Auch aus Sicht der drei Schulen sind die Gesundheitsfachkräfte unverzichtbar geworden. „Lehrer sind eben keine medizinischen Experten und können keine Diagnosen stellen“, so die Leiterin der Diesterweggrundschule, Anja Chzranowski.

Zudem hätten sie oft gar nicht die Zeit, dem kranken Kind die angemessene Aufmerksamkeit zu widmen. „Es ist gut, wenn wir fachliche Unterstützung haben, die sich um das verletzte Kind intensiv kümmern kann, und die Lehrerin um den Rest der Klasse.“

