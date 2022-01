Beelitz

Konsequenzen aus dem Unglück in Beelitz, bei dem ein 58-Jähriger im Sturm von einem Wahlplakat tödlich getroffen wurde, zieht der Eigentümer des Unternehmens, das für das Aufstellen der Tafeln zuständig war. Unterdessen beschäftigt sich die Justiz mit der Bewertung der Situation.

„Ich bin todtraurig“, sagt der hörbar mitgenommene Kurt Treger aus Wittenberge (Prignitz). 95 Großplakate hat sein Betrieb für Wahlwerbung für die Landrats-Kandidaten der SPD, der CDU und der FDP in Potsdam-Mittelmark aufgestellt. Doch nicht alle Tafeln hielten dem Sturm am Wochenende statt – und eines traf Samstagabend einen Beelitzer so unglücklich, dass dieser seinen Verletzungen erlag. „Menschlich ist das für mich eine große Sache. Ich kann das nicht gut verarbeiten“, sagt Kurt Treger. Er hat auch bei der Polizei angefragt, ob er mit den Hinterbliebenen Kontakt aufnehmen kann. „Seit ich Sonntagmorgen davon gehört habe, komme ich nicht mehr zur Ruhe.“

Ein großes Wahlplakat stürzte durch den Sturm um und traf einen Beelitzer tödlich. Quelle: Julian Stähle

Seit rund 20 Jahren ist „Treger Wahlwerbung“ in dem Geschäft tätig, erzählt er. Sieben Mitarbeiter im Büro, sieben in der Montage – so hält er sich gegen den großen Konkurrenten im Spiel, der bundesweit dominant ist. Teilweise seien seine Leute schon 15 Jahre bei ihm, sagt Treger. „Die wissen, wie man die Tafeln befestigt – weil ich das ständig predige.“

Bei allen Großplakaten läuft das gleich: Sie haben drei Füße und werden nach hinten mit 50 bis 80 Zentimeter langen Sticken abgestützt. „Da muss man aufpassen, dass man an Erdleitungen kommt“, so Treger. Subunternehmer beschäftigt er nicht – anders als die Konkurrenz, wie er betont. Da wisse man schließlich nicht, wen man bekomme und ob man sich auf die Leute verlassen könne.

„Davor habe ich immer Angst gehabt“

Der Firmenchef kümmert sich persönlich darum, dass jeder mögliche Standort eines Plakates sicher ist: Er fährt alle einzeln ab, macht von jeder Stelle, an die ein Plakat kommen soll, ein Foto. Er will selbst wissen, ob die Tafel einen Radweg verdeckt und möchte verhindern, dass dahinter ein Kind heraus und vor ein Auto laufen könnte. „Davor habe ich immer Angst gehabt.“ Davon, die möglichen Standorte bequem vom Büro aus mit Google Maps zu überprüfen, hält er nichts: „Da sieht man die Büsche und Bäume nicht richtig.“ Und so ist er derzeit seit Tagen in Schleswig-Holstein unterwegs, um hier hunderte potenzielle Plakatpositionen für den Landtags-Wahlkampf zu sichten.

Beelitz: Ein eigentlich sicherer Standort

Der Standort in Beelitz, an dem nun ein Mensch starb, sei immer schon verwendet werden und sei an sich sicher, sagt Treger. Ein paar Meter entfernt davon hätten noch andere Plakate gestanden. Aber: „Die Stürme dürfen wir jetzt nicht mehr so hinnehmen. Die müssen wir jetzt mit einbeziehen.“ Daher werde er die Tafeln nicht mehr so bauen wie bisher. Einen Testlauf dafür hat er bereits an einem See gemacht. Hier, wo der Wind über die Wasseroberfläche peitscht, hat er fünf Großplakate auch von vorne abgestützt. „Die stehen bombenfest.“

Doppelt gestützte Großplakate der Firma Treger. Quelle: privat

Jetzt macht er sich allerdings riesige Selbstvorwürfe, dass er das nicht gleich überall so gemacht hat. „Ich laste mir das selbst sehr an. Aber es wurde jahrzehntelang so gemacht.“ Normen oder Vorschriften für die Befestigung gebe es nicht, sagt Treger. „Es wird einfach seit Mitte der 1950er Jahren von allen so gemacht.“ Doch ab sofort gibt es für ihn nur mehr die neue Variante mit Stützen auf beiden Seiten – auch wenn gerade in Städten dann viele Standorte aus Platzgründen nicht mehr genutzt werden können und auch wenn die Konkurrenz nicht mitziehen sollte.

Natürlich hat Treger auch Angst, dass das Unglück noch strafrechtliche Konsequenzen haben könnte. Die technischen Untersuchungen durch die Kriminalpolizei seien bereits gelaufen, erzählt er, und die mündlichen Aussagen ihm gegenüber seien positiv gewesen. Es sei alles richtig gebaut gewesen, sei ihm bestätigt worden. Schriftlich habe er aber noch nichts. Die Staatsanwaltschaft bestätigte der MAZ, dass ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Dabei werde zunächst einmal geprüft, ob es Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gebe, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt, Wilfried Lehmann. Wenn ja, werde ermittelt, wer verantwortlich sein könnte.

Wichtig dabei ist, dass ein Regelverstoß festgestellt werden muss, eine Pflichtwidrigkeit, bei der ein Todesfall als mögliche Folge vorhersehbar war. Das könnte etwa der Fall sein, wenn ein Mitarbeiter das Plakat falsch aufgestellt hätte, er den Vorgesetzten darüber informiert hätte, dass er die Tafel an dieser Stelle nicht korrekt montieren kann und dieser dennoch darauf bestanden hätte oder bei Manipulation. Als Konsequenz könnte es dann um fahrlässige Tötung gehen, für die bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe drohen.

Von Konstanze Kobel-Höller