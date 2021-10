Beelitz

„Gerade jetzt, wenn die Straßen sich abends leeren weil es einfach viel zu kalt und nass geworden ist, sollten wir obdachlose Menschen nicht vergessen“, erinnert Manuela Liß – und bis Weihnachten sei es noch viel zu lang hin, ist sie sich mit allen Beteiligten einig. „Wer auf der Straße lebt, braucht jetzt dringend warme Kleidung.“ Die Ehrenamtlerin kennt den Alltag der Menschen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind; „Nächstenliebe“ heißt deswegen das neueste Projekt, in das die Beelitzerin seit diesem Sommer ihre Energie steckt.

Weihnachtspäckchen sind auch in Arbeit

Am kommenden Sonnabend wird zum ersten Mal in diesem Herbst zur Tat geschritten: An der Potsdamer Suppenküche geht es um 11 Uhr los, dann machen „Manus Engel“, wie sich die Helfenden nennen, Station in Spandau, am Bahnhof Zoo und bei der Berliner Kältehilfe in Kreuzberg. Überall werden die Mitstreiter der privaten Initiative schon erwartet. „Wir bringen richtige kleine Geschenke mit“, erzählt die Gründerin der Initiative. Gefüllt sind die Pakete mit gespendeter warmer Kleidung, Hygiene-Artikeln oder Snacks. Natürlich bereitet die Gruppe auch weiterhin ihre Weihnachtspäckchen vor, berichtet die resolute Ehrenamtlerin. Gerne nimmt sie für das inzwischen siebente Weihnachtspäckchen-Packen noch weitere Spenden an.

Sich für Menschen ohne Zuhause einzusetzen und deren Probleme sichtbar zu machen, bleibt für die aktive Beelitzerin neben Familie und Beruf ein Herzensbedürfnis. Und so fährt sie mit einer Hand voll Helferinnen am 16. Oktober von 11 bis 21 Uhr zu Anlaufpunkten, die von Hunderten Betroffenen in Potsdam und Berlin aufgesucht werden. „Wir bringen das Nötigste, warmes Essen und Kleidung, aber auch Wertschätzung“, sagt Manuela Liß. „Uns ist es wichtig, armen Menschen persönlich eine Freude zu machen.“ Ein Geschenk auszupacken, macht einfach Freude – und das zu erleben, sei für sie wiederum ein wunderbares Geschenk.

„Schokolade macht uns träge“

Das größte Problem bei sinkenden Temperaturen sind aber warme Räume und so bietet die Kältehilfe in Kreuzberg wieder Notunterkünfte – sie unterstützt auch die Beelitzer Initiative und veranstaltet hier einen Grillabend auf der Straße. Zusammenkommen und gemeinsam grillen und warme Suppe essen, heißt das Motto. Kochen wird der Ehemann von Manuela Liß und auch die Grillwürstchen spendet die Familie. Brötchen und Brot steuert die Beelitzer Bäckerei Exner bei. Die ganze Familie Liß ist wieder mit von der Partie und Nachbarn helfen an den Wochenenden beim Verpacken.

Für die Weihnachtspäckchen könnten „Manus Engel“ noch Dinge gebrauchen, wie: Deodorants und Hygiene-Artikel sowie Dusch- oder Handtücher. Aber auch warme Socken werden knapp. Zudem stehen Mentholbonbons auf der Wunschliste. „Schokolade macht uns träge“, klagen die Betroffenen. Treffpunkt und Sammelstelle der Initiative „Manus Engel“ ist im altehrwürdigen Hof der Familie mitten in Beelitz. Für Weihnachten wurden bereits mehr als 600 Päckchen gepackt, sortiert nach Männer und Frauen, Mädchen und Jungen.

Von Gesine Michalsky