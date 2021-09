Eigentlich sollte das neue Beelitzer Freibad schon im Frühjahr 2022 eröffnen, pünktlich zum Start der Landesgartenschau. Doch daraus wird nichts. Der Bau des neuen Areals am Wasserturm verzögert sich.

So könnte das Freibad am Wasserturm in Beelitz nach einem ersten Entwurf der Planer aussehen. Quelle: Animation: Swup GmbH