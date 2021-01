Beelitz-Heilstätten

Für den Bau des neuen Wohnquartiers in Beelitz-Heilstätten ist der Weg jetzt frei. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat den Bebauungsplan für den ersten Teilbereich des Projektes im zweiten Anlauf genehmigt. Zuvor hatten die Beelitzer Stadtverordneten am 8. Dezember des vergangenen Jahres einstimmig den Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan gefasst.

In Beelitz-Heilstätten entsteht faktisch ein neues Ortszentrum

Das Unternehmen KW-Development (KWD) vom Potsdamer Immobilienentwickler Jan Kretzschmar will auf einem Areal im Umfeld des Bahnhofs in Beelitz-Heilstätten 250 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 400 Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser errichten, die rund um historische Bestandsbauten gebaut werden sollen. Auf der 33,4 Hektar großen Fläche entsteht in Heilstätten faktisch ein neues Ortszentrum mit Marktplatz, Kita, Schule und Ärztehaus. Auch eine Pflegeeinrichtung und Einzelhandelsgeschäfte sind geplant.

Anzeige

Zuerst werden Kita, Supermarkt und Ärztehaus gebaut

Der Baustart ist nun für den Sommer dieses Jahres geplant. Zuerst wird das Ortszentrum mit Kita, Supermarkt, Ärztehaus und die dazugehörige Verkehrsinfrastruktur gebaut, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Danach soll außerdem eine Grundschule entstehen. Im künftigen Kindergarten können nach Fertigstellung etwa 100 Kinder betreut werden.

Lesen Sie auch:

Wie Beelitz das Parkproblem in Heilstätten lösen will

Kreis verkauft Heizkraftwerk in Heilstätten

Ausgleich: Eine Fläche in der Nähe von Kloster Zinna wird aufgeforstet

Nach Angaben der KW-Development wurde die Aufforstung von Flächen bereits gestartet, die als Ausgleichsmaßnahme für die erforderliche Waldumwandlung im Bebauungsplan-Gebiet in Beelitz-Heilstätten vorgesehen ist. Die Aufforstung erfolgt auf einer Fläche in der Nähe von Kloster Zinna ( Landkreis Teltow-Fläming), teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

Landkreis genehmigte Bebauungsplan im zweiten Anlauf zügig

Der Ende Dezember genehmigte Bebauungsplan war im Mai 2020 aufgrund formaler Fehler zunächst zurückgewiesen worden. Der überarbeitete Plan, für den auch eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung vorgenommen werden musste, bekam nach dem Satzungsbeschluss der Stadtverordneten am 8. Dezember dann sehr zügig innerhalb von 18 Tagen noch Ende des alten Jahres den Segen des Landkreises.

„Wir schaffen nicht nur Neues, sondern erhalten auch Historisches“

Der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB) sprach von einem riesengroßen Schritt, der mit der Genehmigung für die weitere Entwicklung des Standortes Heilstätten und der Stadt insgesamt getan wurde. Mit dem Vorhaben werde auch gewährleistet, dass die historisch sehr wertvollen Bestandsgebäude in diesem Bereich gesichert und für die Zukunft bewahrt werden. „Wir schaffen nicht nur Neues, sondern erhalten auch Historisches“, sagte er. Mit dem ambitionierten Projekt werde zudem Wohnungssuchenden in der Stadt Beelitz genauso wie potenziellen Zuzüglern die Chance „auf ein neues Zuhause im einmaligen Umfeld der Beelitzer Heilstätten eröffnet“, so Knuth.

Das Groß-Projekt hat noch einen zweiten Teil

Das Groß-Projekt in Beelitz-Heilstätten hat noch einen zweiten Teil, für den ein weiterer Bebauungsplan bereits im Verfahren ist. Bei einem erfolgreichen Abschluss dieses noch laufenden B-Plan-Verfahrens soll das neue Wohnviertel nach Osten erweitert werden. Investor und Geschäftsführer Jan Kretzschmar plant in diesem Bereich noch einmal 250 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und weitere 400 Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser.

Investor will insgesamt rund 500 Millionen Euro investieren

In diesem zweiten Teil des Vorhabens wird in dem östlich gelegenen Gebiet auch ein naturnaher See angelegt, der zum Verweilen einladen und zugleich als Regenwasserrückhaltebecken dienen soll. Insgesamt will der Investor in das neue Quartier in Beelitz-Heilstätten inklusive der geplanten Ost-Erweiterung rund 500 Millionen Euro investieren.

Von Jens Steglich