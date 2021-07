Beelitz/Seddiner See

Die Feuerwehren aus Seddiner See, Beelitz, Buchholz und Fichtenwalde sind am Freitagabend gegen 20 Uhr ausgerückt, um eine kilometerlange Ölspur zu beseitigen. Diese zog sich von Beelitz durch mehrere Ortschaften bis Seddiner See.

Die Einsatzkräfte haben über eine Stunde gebraucht, um die Ölspur zu beseitigen. Wer diese verursacht hat, ist bislang unklar. Im Nachhinein wurde die Einsatzstelle an die Straßenmeisterei übergeben, die Hinweisschilder für andere Verkehrsteilnehmer aufstellte.

Von RND