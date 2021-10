Beelitz

Die beliebteste Bäckerei im Land Brandenburg ist in Beelitz zu finden. Das ist zumindest das Ergebnis einer bundesweiten Online-Abstimmung, die das Gourmetmagazin „Falstaff“ in diesem Jahr wieder durchgeführt hat. In dem Online-Voting konnte für jedes Bundesland die Lieblingsbäckerei gewählt werden. 45.000 Stimmen wurden insgesamt abgegeben. Im Land Brandenburg hat die Bäckerei Exner in Beelitz die meisten Stimmen bekommen und sich 2021 den Titel gesichert.

Führend bei Entlohnung des Nachwuchs

„Eine schöne Auszeichnung, über die wir uns sehr freuen und auf die wir stolz sind“, sagte Brotsommelier Tobias Exner. Er verweist auch darauf hin, dass sich die Beelitzer Bäckerei vorgenommen hat, zu den bestbezahlenden Unternehmen in der Branche zu gehören.

„Mit der Einführung der übertariflichen Ausbildungsvergütung von 1.000 Euro im 1.Lehrjahr ist das Beelitzer Unternehmen in Deutschland führend bei der Entlohnung seiner Nachwuchskräfte. Die Entscheidung über einen Ausbildungsplatz soll nicht am Geld hängen“, sagte Exner, der die Familienfirma 2008 von seinem Vater übernommen hat. Die Beelitzer Bäckerei besteht seit 1928 und wird in der dritten Generation geführt.

Von maz-online