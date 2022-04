Beelitz

Sie haben den Ski-Urlaub in Italien verschoben oder sind von der Dienstreise aus den Arabischen Emiraten vorzeitig zurückgeflogen, um dabei zu sein, wenn Beelitz rief und es an den Hügeln in der Region galt, bunt bemalte Ostereier gut ins Ziel zu bringen. Seit 50 Jahren treffen sich Beelitzer Familien zum Eiertrudeln und was in dem Fall noch so zur Tradition gehört – eine After-Show-Party zum Beispiel, bei der es bisweilen hoch hergeht. Diese private Ostertradition konnte in dem halben Jahrhundert nichts aufhalten – kein Urlaub, kein Dauerregen oder Schnee und auch keine Pandemie. Das Eiertrudeln in Beelitz findet immer statt, wenigstens darauf kann sich die Welt verlassen.

Der Jüngste ist zwei, der Älteste 75 Jahre alt

Inzwischen ist die dritte Generation mit dabei, um den Brauch zu pflegen. Dieses Jahr am Start: Zehn Teams, in denen alle Generationen vertreten sind – der Jüngste ist zwei Jahre alt und der Älteste ungefähr 75, sagt Werner Höfchen. Er gehört zu den Oster-Aktivisten der ersten Stunde, die von Anfang an mit von der Partie sind.

Im Osterhasenkostüm: Gabi und Sigi. Quelle: privat

Begonnen hat alles 1972 in den sieben Bergen, die wirklich so heißen. Damals waren noch keine sieben Zwerge mit dabei: Die Kinder und Enkel kamen später dazu, wobei die ersten Kinder jetzt größer sind als ihre Eltern und auch schon 40 Jahre und älter.

Erstes Eiertrudeln mit Kumpels aus der Kindergartenzeit

Die Idee hatte einst Gerd Nöthe, der auch Ehrenpräsident des Beelitzer Carneval-Clubs (BCC) ist, und vor 50 Jahren mit seiner damaligen Freundin und einigen Kumpels, die sich aus Kindergarten-Zeiten kannten, zur Tat schritt und die ersten Ostereier den Berg herunterkullerten.

Es geht auch um die Ehre

Die Familien-Tradition war geboren, die von Erik aus der Enkelgeneration heute so beschrieben wird: „Es ist ein harter Wettkampf und es geht um die Ehre – außer für Wagners.“ Und weiter verrät er: „Die Kinder sind fürs Eiertrudeln verantwortlich und die Eltern trinken Alkohol.“ Geht eines der hart gekochten Eier mal kaputt, „kullern die Eigelbe gern allein weiter“. Kommen sie bis ins Tal, werden auch sie von der Jury gewertet.

Beim Eierkauf wird auf Größe und Form geachtet

Das Oster-Event beginnt eigentlich schon am Abend zuvor, wenn in den Familien die Eier für den Wettkampf gefärbt und angemalt werden. Vorher wird beim Eier-Einkauf gut darauf geachtet, ob Größe und Form passen und einen Sieg im Beelitzer Eiertrudeln versprechen. Worauf es beim Wettkampf ankommt, fasst Gerd Nöthe so zusammen: „Wer gewinnen will, braucht Gefühl und gute Eier.“

Die Fahne ist immer dabei: Die Beelitzer Familien pflegen ihren Osterbrauch seit 50 Jahren. Quelle: privat

Vor einigen Jahren sind die Wettkämpfer von den sieben Bergen zu den Hügeln an den Kiesgruben ausgewichen. „Dort gibt es Steilhänge“, sagt Nöthe. Die Bahn fürs Eiertrudeln wird vorher präpariert und von Laub befreit. Gefühl brauchen sie fürs Ostereierschieben, weil gleich hinterm Start eine Rechtskurve lauert. Das Sieger-Team wird nach einem ausgeklügelten Punktesystem nach mehreren Durchgängen von einer Jury gekürt, die letztlich bewertet, welche Eier am weitesten gekullert sind.

Wer den Pokal drei Mal gewinnt, darf ihn behalten

Zu gewinnen gibt es einen Wanderpokal. Wer ihn drei Mal holt, darf ihn behalten. Das hat in 50 Jahren nur einer geschafft: Marco Nöthe, der Junior vom Mitbegründer des Beelitzer Eiertrudelns. Der Vater hält einen anderen Rekord. Früher, als die Eier, die am Ende in einem Osternest landen, noch gemeinsam gegessen wurden, hat er das geschafft, was Werner Höfchen in einer Festrede zum 30. Jahrestag des Eiertrudelns mit Augenzwinkern so formulierte: Gerd vertilgte „die Jahresproduktion des besten Legehuhns der Beelitzer Eierfabrik“.

Mit dem Wanderpokal: Werner Höfchen (l.) und Gerd Nöthe sind von Anfang an dabei. Quelle: Jens Steglich

13 Eier verschwanden in seinem Magen. „Das war in Zeiten, als man noch Hunger hatte“, sagt er. Damals wurden vor allem Bier, Eier und Nordhäuser Doppelkorn konsumiert. Jetzt wartet nach dem Wettkampf ein richtiges Buffet und die Ostereier werden zum Eiersalat veredelt.

Eine Fahne haben sie auch

Zur Tradition gehört auch eine Eiertrudelfahne, die bunt ist wie ein Osterei und auf der stolz steht: seit 1972! Außerdem hebt Günter Tyrolt jedes Jahr einen Silvesterknaller für Ostern auf. Er gibt damit den „Startschuss“ zum Ostereiertrudeln.

Lesen Sie auch:

Mindestens einer in der Runde trägt Kostüm: Das ist in der Regel Siegfried Krause, der den Osterhasen spielt und auch so aussieht. Nicht fehlen darf das „Häschen-Ostereiertrudelbuch“, in dem Siege und Niederlagen festgehalten sind und das jedes Mal ehrwürdig wieder aufgeschlagen wird, um die neuen Ergebnisse einzutragen.

Überraschungsgast zum 50-jährigen

Manchmal passieren aber auch Dinge, mit denen fast keiner rechnet. Im 50. Jahr der Oster-Tradition hat Werner Höfchen einen Überraschungsgast dazu geholt: Martina Schrey, eine Mitstreiterin aus alten Zeiten, reiste aus Nordrhein-Westfalen an. Sie war 1972 beim ersten Mal mit dabei, als der Brauch begann, ohne den der Nachwuchs heute nicht mehr leben kann: „Ohne Eiertrudeln, das ist kein Ostern“, sagt Olaf Trebuth junior.

Von Jens Steglich