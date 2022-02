Beelitz - Paket-Chaos in Beelitz: Hermes-Sendungen kommen am falschen Ort oder gar nicht an – eine Facebook-Gruppe hilft

In Beelitz gibt es bei der Paketzustellung ein großes Durcheinander: Hermes-Sendungen kommen an falschen Adressen oder gar nicht an. Bei der Suche nach verlorenen Paketen erledigt jetzt eine Beelitzer Facebook-Gruppe Logistik-Aufgaben, um fehlgeleitete Lieferungen richtig zu verteilen.