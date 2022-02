Beelitz

Das große Durcheinander bei der Paketzustellung in Beelitz nimmt kein Ende. Nach wie vor kommen Hermes-Lieferungen an falschen Adressen oder gar nicht an. „Das nimmt jetzt auch ganz neue Ausmaße an“, sagt die Beelitzer Ortsvorsteherin Jacqueline Borrmann, die eine der Administratorinnen der Facebook-Gruppe „Beelitz – da wo der Spargel wächst“ ist. Die Facebook-Gruppe hat quasi Aufgaben des Logistik-Unternehmens übernommen, hilft Betroffenen bei der Suche nach verschwundenen Lieferungen und sorgte bereits in einigen Fällen dafür, dass fehlgeleitete Pakete doch noch an der richtigen Adresse ankamen.

Paket mit leeren und kaputten Versandtüten

Allerdings melden sich immer wieder Menschen, die Lieferungen vermissen. Die „Paket-Fahndung“ wurde inzwischen auch auf Orte aus der näheren Umgebung ausgeweitet. Eine Beelitzerin berichtete wiederum, ihr vermisstes Paket sei nun doch angekommen. Darin sollen sich aber auch leere, kaputte Tüten von zwei Online-Versandhändlern befunden haben, bei denen sie gar nichts bestellt habe. Sie frage sich auch, wo die Ware aus den beiden Versandtüten ist? Adressen daran seien ausgeschnitten oder abgezogen gewesen. „Jetzt wird es kriminell. Das ist nicht mehr lustig“, sagt der Beelitzer René Rohde, einer der Administratoren der Facebook-Gruppe.

Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Das Paketchaos beschäftigt bereits die Polizei. Ein Beelitzer hat Anzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Der Mann hatte auf seinem Grundstück abgestellte Pakete gefunden. Er gab sie im Polizeirevier in Beelitz ab. Die Polizisten reagierten unbürokratisch und brachten die Pakete zu den richtigen Adressaten. Bis Anfang dieser Woche gingen nach Polizeiangaben im Gebiet des Beelitzer Reviers zudem zwei Strafanzeigen ein, weil Pakete nicht zugestellt wurden. „Ein möglicher Zusammenhang wird derzeit durch die Kriminalpolizei geprüft“, teilte ein Polizeisprecher mit. Ob seit Wochenanfang weitere Strafanzeigen wegen verschwundener Pakete hinzugekommen sind, war gestern nicht zu erfahren.

Die Schuhe kamen an, die Obstschale nicht

Nicole Schilling hat ihre Hermes-Lieferung, die beim Nachbarn abgegeben worden sein soll, aber auch dort nie ankam, bis heute nicht erhalten. „Da wird sich jetzt jemand anders an der schönen Obstschale erfreuen“, sagt sie. Die Beelitzerin hatte beim Otto-Versandhaus die Schale bestellt.

„Meine Schuhe sind aber angekommen. Es gibt noch Hermes-Pakete, die ankommen“, sagt sie. Vielleicht lag es daran, dass sie kurz vorher in die Facebook-Gruppe gepostet hatte, sie erwarte ein Paket mit Schuhen. Dahinter stand noch: „Ich verstehe zwar Spaß, aber wenn Schuhe nicht ankommen, ist der Spaß vorbei. Ich bin eine Frau.“ Die Schuhe kamen danach an und passen auch, erzählt sie. Auch erhalten hat Nicole Schilling ein Hermes-Schreiben, in dem sie aufgefordert wird, eine eidesstattliche Erklärung abzugeben, dass sie das Obstschalen-Paket nicht erhalten hat. „Das ist frech“, findet sie.

Das Originalpaket ist noch verschollen

Jessika Thor, die ein Paket mit Spielzeug für ihren Sohn vermisst, hat vom Spielzeughersteller eine Ersatzlieferung erhalten. „Mein Sohn hat sich gefreut“, sagt sie. „Das Originalpaket ist aber immer noch verschollen.“

In Paketannahme klingelte das Telefon heiß

Auch Tim Leipold von „Getränke Hoffmann Beelitz“ hat das Paketchaos zu spüren bekommen. Er führt dort auch eine Paketannahme. „In der vergangenen Woche klingelte alle zwei Minuten das Telefon“, sagt er. Leute riefen an, die gefundene Pakete bei ihm abgeben wollten. „Es ist für uns aber versicherungstechnisch problematisch, gefundene Pakete anzunehmen. Das ist Sache von Hermes“, sagt er.

Paketverlust: Was soll der Kunde tun? Kommt es zum Verlust oder zur Beschädigung von Paketen, wendet sich der Kunde zunächst an den Online-Händler. „Eine etwaige Schadensregulierung erfolgt entsprechend der Vertragsverhältnisse zwischen Hermes und seinem Auftraggeber sowie dem Online-Händler und dessen Kunde“, teilt Hermes mit. Kunden erfahren bei unverschuldeten Verlust einer Sendung „keinerlei Schaden.“ Versender oder Empfänger von Privat-Paketen können sich an den Hermes-Kundenservice wenden und den Verlust melden.

Hermes teilte auf Anfrage am Freitag mit, dass in den beiden vergangenen Tagen „weitere Vorgänge eingelaufen“ seien, „diese betreffen aber ausschließlich Sendungen mit dem Zustelldatum 1. Februar“. Das Unternehmen bleibt bei seiner Darstellung, dass die Zustellprobleme allein auf diesen Tag zurückzuführen seien. An dem 1. Februar war laut Hermes ein Stamm-Zusteller ausgefallen. Der Ersatzfahrer habe nicht die klaren Anweisungen zur Erfüllung von Service- und Qualitätsstandards eingehalten. In Beelitz kann sich allerdings keiner vorstellen, dass ein verkorkster Zustelltag dieses Chaos anrichten konnte, weil die Suche nach fehlgeleiteten Paketen schon eine Woche vorher begann und bis heute anhält.

