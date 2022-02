Pferde werfen Kutsche um und ziehen Spur der Verwüstung durch Beelitz

Beelitz

Ein Kutschfahrer mit seinem Gespann wollte am Sonntag in Beelitz auf die Treuenbrietzener Straße in Richtung Mühlenstraßen einbiegen, wobei die Pferde außer Kontrolle gerieten. Ein Rad der Kutsche blieb an einem Zaun hängen, sie kippte um.

Die Pferde liefen mit der umgekippten Kutsche ein Stück die Mühlenstraße entlang, bevor sie angehalten werden konnten. Dabei wurden insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Kutschfahrer verletzte sich leicht. Die beiden Pferde blieben unverletzt. Der Sachschaden ist beträchtlich: 22 000 Euro.

Von MAZonline