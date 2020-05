Beelitz

In Schlangenlinie war ein Radfahrer am Dienstagabend in Beelitz unterwegs – und fiel mit seiner Fahrweise einer Polizeistreife auf. Die Beamten stoppten den 46-jährigen Mann und kontrollierten ihn. Ein Atemalkoholtest ergab 3,13 Promille. Die Folgen: Ende der Fahrt, Blutprobe, Anzeige.

Von MAZonline/axe