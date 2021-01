Beelitz

Unter extrem hohen Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer einen Parkplatzunfall in Beelitz gebaut.

Der 50-Jährige hatte am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Clara-Zetkin-Straße mit seinem VW ausparken wollen. In dem Moment fuhr jedoch ein Skoda an ihm vorbei und es kam zum Zusammenstoß mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten rasch auf, wie betrunken der Unfallverursacher wirkte. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies eindrücklich. Der Mann pustete sich auf 3,85 Promille. Er musste sein Auto stehen lassen, sich einer Blutprobe unterziehen und bekam eine Anzeige.

