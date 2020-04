Elsholz

In einem Wald in der Nähe des Beelitzer Ortsteils Elsholz sind insgesamt 20 Bienenvölker gestohlen worden. Wie der 41-jährige Imker der Polizei am Montag meldete, müssen die bislang unbekannten Täter zwischen dem 6. April und dem Nachmittag des 13. April zugeschlagen haben.

Die Täter öffneten nach bisherigen Erkenntnissen an einem Waldweg die 20 Holzkisten, in denen sich jeweils ein Bienenvolk befand. Wie sie dabei vorgingen und wie sie die Tiere abtransportiert haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hofft in diesem Zusammenhang auf Beobachtungen und Hinweise aus der Bevölkerung.

Ansprechpartner für Zeugen ist die Polizeiinspektion Brandenburg unter Tel. 03381/56 00.

Von MAZonline