Beelitz-Heilstätten

Ein 34-jähriger Mopedfahrer war am späten Mittwochabend auf der Straße nach Fichtenwalde in Richtung Fichtenwalde unterwegs. Auf Höhe des Einganges zum Baumkronenpfad-Gelände verlor der Mann, aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle übers Moped, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Bordstein und stürzte. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Moped war leicht beschädigt.

Von MAZonline