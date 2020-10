Beelitz

So kann man auch in seinen Geburtstag hineinfeiern: Ein Mittelmärker – gerade 43 geworden – wurde am Mittwoch gegen 1.30 Uhr im Beelitzer Ortsteil Schäpe von der Polizei kontrolliert.

Den Beamten war sein Opel mit luxemburgischen Kennzeichen aufgefallen. Zudem kannten sie den Missetäter bereits aus anderen Einsätzen. Der Mann konnte weder Führerschein noch Fahrzeugpapiere vorweisen. Des Weiteren gehörten die Kennzeichen nicht zu dem Auto, war auch überhaupt nicht für den Verkehr zugelassen war.

Zu guter Letzt gab der 43-Jährige auf Nachfrage auch zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, was ein Drogenschnelltest mit einem positiven Ergebnis bestätigte. Es folgten: Blutprobe, Anzeigen und die Sicherstellung des Autos. Die Kripo ermittelt nun.

Von MAZonline/axe