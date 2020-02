Beelitz

Dazu gehört Mut: Ein Mann fiel auf der B246 in Beelitz am Montagmittag ein Auto auf, das deutlich in Schlangenlinien unterwegs war. Der Zeuge nahm sich ein Herz, stoppte den Pkw und alarmierte dann die Polizei – denn die Frau am Lenkrad war sichtbar betrunken.

Alkoholtest: 2,93 Promille

Die Beamten kontrollierten die 45 Jahre alte Fahrerin. Beim Atemalkoholtest pustete sie sich auf 2,93 Promille. Die „Volltrunkene“, so die Polizeieinschätzung, musste sich im Anschluss in einem Klinikum einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Die Polizisten beschlagnahmten ihren Führerschein und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheits im Straßenverkehr. Dem beherzten Zeugen dankten sie für sein Eingreifen.

Von MAZonline