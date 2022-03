Mittelmark

Die Welle der Hilfsbereitschaft reißt nach dem Angriff des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine ebenso in Potsdam-Mittelmark nicht ab. Vereine und Organisationen organisieren Hilfstransporte. Privatleute helfen außerdem mit verschiedenen Aktionen. Ein Überblick über die Hilfsaktionen:

Beelitz

Fichtenwalde: Marktplatz, bis Mittwoch, 2. März, 20 Uhr, Sammlung von Geldspenden für Lebensmittel, Nahkauf-Marktleiter Ronny Färber sorgt für den Transport in die Ukraine

Zauchwitz: Syringhof, bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, Sammlung von Spenden wie warme Kleidung, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Decken und Spielzeug, die zur ukrainischen Grenze gefahren werden

Groß Kreutz

Schmergow: Deetzer Siedlung 17, jeweils 17 bis 20 Uhr, bitte vor Ort anrufen, Telefonnummern: Richard Böhle (Ortswehr Schmergow): 0176- 82356682 und Reinhard Keding (Ortsvorsteher): 0174-9811965, Sammlung von Sachspenden: Bitte in Kategorien spenden (eine Kategorie pro Karton): Medikamente, Nahrungsmittel, Hygieneprodukte, Bollerwagen (Handwagen, auf der ukrainischen Seite stehen Autos ohne Sprit in 40km langen Staus, Menschen lassen diese stehen und laufen bis zur Grenze zu Fuß): Erste Hilfe Kasten, CAT-Tourniquet, Wärmedecken, Blutstopper (CELOX und ähnliche), Sicherheitsschere mit abgestumpften Enden, Pflaster, Bandagen, Tamponaden, Pulsoximeter, Iboprofen, Chlorhexidene, Octanisept, Halssprays, Alkoholtücher, Verbände, Handschuhe S/M/L, FFP2-Masken, Medizinische Rucksäcke, ISO-Matten, Schlafsäcke, Decken, Taschenlampen und Kopflampen, Proteinriegel

Kleinmachnow

Gemeinsame Hilfsaktion mit Teltow: Stubenrauchsaal im Rathaus, siehe Teltow, Spenden können in Kleinmachnow am 3. März, 10 bis 18 Uhr, sowie am 4. März, 10 bis 13, im Bürgersaal im Rathaus, Seiteneingang auf der Südseite gegenüber der Grundschule, abgegeben werden

Michael Müller (bekannt für seine jährlichen bunten Weihnachts- und Halloween-Dekorationen) sammelt noch am Donnerstag, 3. März, von 13 bis 18 Uhr am Hasenkamp 20, Hygieneartikel und Lebensmittel (Konserven, Schokolade, Reis, Nudeln, Babynahrung, Obst). Er fährt am Freitag mir neun weiteren Mann an die polnisch-ukrainisch Grenze, um die Spenden dort abzugeben.

Stahnsdorf

Jugendfreizeitstätte Clab: bis Donnerstag, 3. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Sammlung von Sachspenden: Hygieneprodukte (Seife, Duschbad, Zahnpasta, Zahnbürsten, Windeln, Feuchttücher, Binden/Einlagen, Handtücher, Desinfektionsmittel, Einwegmasken, Müllbeutel), Schlafsäcke, Decken, Isomatten, Taschenlampen, Erste-Hilfe-Sets, langhaltende, gut verpackte Lebensmittel (Milchpulver, Babynahrung, Nudeln, Lebensmittelkonserven), Telefonnummer für Fragen: 03329-62205

Teltow

Rathaus: Stubenrauchsaal, Mittwoch – 2. März, 10 bis 18 Uhr, Donnerstag – 3. März, 10 bis 18 Uhr, Freitag – 4. März, 10 bis 13 Uhr, Sammlung von Sachspenden – gemeinsam mit Kleinmachnow: Keine Kleidung und Spielsachen!Schlafutensilien: Schlafsäcke, Matratzen, Decken und Wärmedecken, Hygiene- und Reinigungsprodukte: Seife, Shampoo, Deodorants, Zahnbürsten, Zahnpasta, Kämme, Damenbinden, Pampers, Feuchttücher und Windeln für Erwachsene, Toilettenpapier und Papierhandtücher, Handtücher, Müllbeutel, Desinfektionsmittel, OP- sowie FFP-Masken, Lebensmittel: Wasser, Instant-Essen, Müsli- und Energieriegel, Studentenfutter und Nüsse, Konserven, Nudeln und Müsli, Einweg- und wiederverwendbare Küchenutensilien aus Plastik oder Lebensmittelsilikon: Teller, Löffel, Gabel, Messer, Glas, Medizinische Grundversorgung: Vitamine, Schmerzmittel, fiebersenkende Mittel, Husten- und Erkältungsmedikamente

Die Anne-Frank-Grundschule organisiert Kuchenverkäufe für die Ukraine – es sind alle Interessierten herzlich willkommen, Kuchen zu kaufen. Termine sind noch am Freitag, 11. März, Montag 14. März sowie Mittwoch 16. März jeweils von 14 bis 16 Uhr. Es können die Schuleingänge John-Schehr-Straße oder Ernst-Scheller-Straße genutzt werden. Die Geldspenden werden an „Ärzte ohne Grenzen“ weitergeleitet, damit Kranke, Schwangere und kranke Kinder in der Ukraine betreut werden können.

Werder (Havel)

Aktionsbündnisse Weltoffenes Werder und Netzwerk Neue Nachbarn sowie evangelische Kirchengemeinde: es werden Unterkünfte für Geflüchtete gesucht, Hilfsangebote an folgende E-Mail-Adresse: Ukraine-Hilfe@weltoffenes-werder.de, Robin Stock, der Koordinator für sämtliche Aktionen, verweist insbesondere auf die Möglichkeit, bei überregionalen und deutschlandweiten Hilfsorganisationen Geld zu spenden, als Privatinitiativen starten ab Werder (Havel) in den kommenden Tagen mehrere kleinere Hilfstransporte zur ukrainisch-polnischen Grenze, auf dem Rückweg werden Geflüchtete nach Deutschland mitgenommen, weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite „Weltoffenes Werder“

Stadtverwaltung: eine koordinierte Hilfsaktion für Kriegsflüchtlinge ist in Arbeit, ein kleinerer Hilfstransport mit dringend benötigten Gütern soll von Werder (Havel) zur polnisch-ukrainischen Grenze fahren, Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) hat bereits Gespräche mit der polnischen Botschaft in Berlin geführt und Kontakt mit Menschen in der Grenzregion aufgenommen, weitere Informationen dazu will Saß voraussichtlich am Freitag, 4. März, bekannt geben.

Schwielowsee

Caputh: Der Campingplatz Himmelreich (Wentorfinsel 38) veranstaltet am Samstag, 5. März, von 12 bis 18 Uhr, einen Spendentag. Gesammelt werden Decken, Schlafsäcke, Mäntel, Regenjacken, Medizin, Drogerieartikel, Campingartikel, Konserven und Bargeld. Angeboten werden dafür Speis und Trank, Musik, Auktionen, VIP-Ehrengäste, Kinderbespaßung und Lagerfeuer.

Potsdam-Mittelmark

Suche nach Unterkünfte im gesamten Landkreis: Bürgermeister und Amtsdirektoren von allen Gemeinden und Städten Potsdam-Mittelmarks bitten alle Einwohner, mögliche private Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine bekanntzugeben, Kontaktadressen:

Beelitz: ukraine@beelitz-hilft.de

Michendorf: michendorf-hilft@michendorf.de,

Nuthetal: hilfsangebote@nuthetal.de,

Teltow: teltow-hilft@teltow.de,

Werder: hilfe@werder-havel.de: „Werderaner Privatleute und Leistungsträger wollen in ihren Ferienwohnungen, Gästezimmern, ausgebauten Dächern oder Beherbergungsstätten etwa 200 Unterkünfte für die Kriegsflüchtlinge bereitstellen“, sagt Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU)

Von Elke Kögler und Konstanze Kobel-Höller