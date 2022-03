Mittelmark

Die Bereitschaft, Geflüchteten aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf zu bieten, ist im Potsdamer Umland groß. In Beelitz, Werder und Michendorf haben sich zahlreiche Menschen gemeldet, die Unterkünfte bereit stellen: Werder zählt Plätze für insgesamt 200 Menschen, Michendorf hat 100 Unterkünfte registriert, Firmen in Beelitz bieten freiwillig Schlafplätze für 30 Geflüchtete. „Insgesamt gibt es bislang mehr als 70 Angebote im gesamten Landkreis“, berichtet Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert der MAZ. Dabei handelt es sich um Angebote von einem bis zu vielen Schlafplätzen, erläutert Schwinzert weiter.

„Werderaner Privatleute und Leistungsträger wollen in ihren Ferienwohnungen, Gästezimmern, ausgebauten Dächern oder Beherbergungsstätten etwa 200 Unterkünfte für die Kriegsflüchtlinge bereitstellen“, teilt etwa Werders Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) mit. Insgesamt haben sich auf den Aufruf von Bürgermeisterin Saß 20 Werderaner gemeldet. „Darunter sind Gewerbetreibende, die mehrere Plätze anbieten“, erläutert Stadtsprecher Henry Klix auf Nachfrage. Ständig träfen neue Angebote ein, ist weiter zu erfahren. „Ich bin beeindruckt von der Bereitschaft vieler Werderander, in dieser Situation aktive Unterstützung zu leisten, und möchte mich für diese besondere Nachbarschaftshilfe bedanken“, sagt die Bürgermeisterin.

Firmen in Beelitz bieten Plätze für 30 Menschen

In Beelitz stellen die Firma Schielicke und der Spargelhof Jürgen Jakobs, Wohncontainer für ungefähr 30 Geflüchtete bereit, berichtet Stadtsprecher Enrico Bellin. Die Stadt selbst könne bei Bedarf innerhalb von wenigen Stunden Notunterkünfte im Tiedemannsaal, in den Sporthallen in Beelitz und Fichtenwalde sowie im Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Salzbrunn für Geflüchtete bereitstellen.

Hintergrund ist, wie berichtet, der Aufruf von Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD) an alle Bürgermeister und Amtsdirektoren, private Unterkünfte an den Landkreis zu melden. Die Gemeinde- und Stadtchefs baten daraufhin ihre Einwohner, sich zu melden, wenn diese helfen können. Alle Plätze in Einrichtungen des Landkreises seien „praktisch voll belegt“, sagt Landrat Blasig. Zwar könnten kurzfristig Notunterkünfte geschaffen werden. Weil jedoch mit einer Massenflucht gerechnet wird, ist es notwendig, zusätzliche Wohnmöglichkeiten zu organisieren.

Von Elke Kögler