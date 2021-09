Potsdam-Mittelmark

Die Briefwahl ist bei dieser Corona-Bundestagswahl beliebter denn je zuvor. Noch bis Freitag, 18 Uhr, kann Briefwahl beantragt werden, auf eine pünktliche Zustellung per Post sollte man sich jedoch nicht mehr verlassen, so die Rathäuser, die eine persönliche Abholung empfehlen. Wer eine plötzliche Erkrankung nachweisen kann, erhält aber noch am Sonntag bis 15 Uhr die nötigen Unterlagen. Werden sie für jemand anderen abgeholt, müssen eine schriftliche Vollmacht sowie der eigene Ausweis und jener des Vollmachtgebers vorgelegt werden.

Abzugeben sind die Stimmen bis Sonntag, 18 Uhr. In den meisten Kommunen ist das in den Rathaus-Briefkästen sowie den jeweiligen Wahllokalen möglich.

Azubi Finn Junker bereitet Briefwahlunterlagen in Kleinmachnow vor. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

In Teltow, der größten Stadt des Kreises, haben bis Mittwochabend 7141 Wahlberechtigte und damit mehr als 35 Prozent der Wahlberechtigten ihre Unterlagen angefordert. Die Anträge seien taggenau abgearbeitet worden, zusätzliche Kapazitäten seien nicht nötig gewesen, so Sprecher Jürgen Stich. Wie viele Stimmen schon abgegeben wurden, weiß er nicht. „Die Zählung erfolgt am Sonntag ab 18 Uhr, die vorgesehenen Urnen sind jedoch nahezu voll.“

In Kleinmachnow wurde bisher von 6258 Personen (rund 40 Prozent der Wahlberechtigten) Briefwahl beantragt. Das sind deutlich mehr als vor vier Jahren, als es 4742 Briefwähler waren. Rund 4900 Briefe wurden verschickt, der Rest wurde persönlich abgeholt. In der Verwaltung ist man optimistisch, alle Anträge rechtzeitig erledigen zu können. „Das schaffen wir. Wir arbeiten mit allen verfügbaren Kräften und sind tagesaktuell“, so Martina Bellack, Sprecherin der Gemeinde. Wie viele Stimmen bereits abgegeben wurde, weiß sie nicht: „Nur was über die Post reinkommt, wird erfasst, doch was persönlich im Rathaus beziehungsweise in den Hausbriefkästen landet, kommt ungezählt in die Wahlurnen.“

Die Briefwahlurnen in Kleinmachnow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Am Freitag hat das Briefwahlbüro im Rathaus bis 15 Uhr geöffnet, danach übernimmt bis 18 Uhr das Bürgerbüro dessen Aufgabe. Im Falle plötzlicher Erkrankungen öffnet am Sonntag das Bürgerbüro bis 15 Uhr für Briefwahlanträge.

Rund 4800 Wahlberechtige (knapp 40 Prozent) haben bis Mittwochabend in Stahnsdorf Briefwahl beantragt. Bei der vorigen Bundestagswahl hatten sich 2647 Personen zu diesem Schritt entschieden. Nach einem kurzfristigen Rückstau an Anträgen Mitte September würden die Anträge nun wieder tagesaktuell abgearbeitet, sagt Sprecher Stephan Reitzig. Er schätzt, dass außerdem bereits etwa 3900 Stimmen abgegeben wurden.

Notfallanträge können hier am Sonntag von 8 bis 15 Uhr im Wahlbüro, Raum D.09, im Gemeindezentrum gestellt werden. Wahlbriefe können auch im Briefkasten des Gemeindezentrums, Annastraße 3, eingeworfen werden, der in der Stele auf der Freitreppe eingebaut ist. „Für den Einwurf in einen herkömmlichen gelben Postbriefkasten ist die jeweilige Leerung am Freitag die spätestmögliche“, so Reitzig.

Vor dem Gemeindezentrum Stahnsdorf können die Wahlbriefe in der Stele in den Gemeindebriefkasten eingeworfen werden. Quelle: Dirk Pagels

In Werder haben von 21.560 Wahlberechtigen insgesamt 7235bis Mittwochabend Briefwahlunterlagen beantragt. Das macht fast doppelt so viele Briefwähler wie bei der Bundestagswahl 2017. Am Donnerstag sind die letzten beiden Scheine per Post versendet worden. „Wir hatten für die Bearbeitung der Briefwahlanträge vier zusätzliche Arbeitskräfte, insgesamt waren damit acht Kollegen involviert. Jetzt ist die Antragsflut aber abgeebbt“, erklärte Stadtsprecher Henry Klix.

6390 Wahlbriefe sind bereits zurückgekommen; 429 Wähler haben ihren Schein bei der Vor-Ort-Briefwahl im Schützenhaus abgegeben, was bis Mittwoch möglich war. Noch bis Freitag, 18 Uhr, können Werderaner im Bürgerservicebüro am Plantagenplatz ihre Briefwahl persönlich beantragen. Bis Sonntag, 18 Uhr, können die Wahlbriefe in den Hausbriefkasten vor dem Rathaus in der Eisenbahnstraße 13/14 eingeworfen werden.

Kerstin Hoppe, Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee, sagt, der Aufwand sei „nicht locker“ zu schaffen gewesen. Quelle: Luise Fröhlich

Kerstin Hoppe, Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee, hatte bisher 3231 Anträge auf Briefwahl bei insgesamt 8829 Wahlberechtigten, das sind knapp 37 Prozent. „Es wurden alle beantragten Briefwahlunterlagen tagfertig versandt. Es war nicht „locker“ zu schaffen“, sagt Hoppe. Rund 2300 Bürger und Bürgerinnen, schätzt sie, haben auch schon gewählt.

Wer am Freitag noch Briefwahl beantragen möchte, sollte dies vor Ort im Rathaus Ferch machen. „Der Postweg ist nicht mehr ratsam, da eine pünktliche Zustellung nicht gewährleistet werden kann“, so Hoppe. Der Notfallantrag bei Krankheit kann am Sonntag im Rathaus Ferch gestellt werden, der Wahlbrief kann im Briefkasten am Rathaus eingeworfen oder in einem Urnenwahllokal der Gemeinde Schwielowsee abgegeben werden.

Azubis als Unterstützung in Michendorf

Auch in der Gemeinde Michendorf ist der Briefwähleranteil noch einmal gestiegen: Von den 10401 Wahlberechtigten haben inzwischen 3657 Briefwahlunterlagen beantragt und zugesendet bekommen. Das sind 35,2 Prozent der Wählerschaft und damit deutlich mehr als bei der Bundestagswahl 2017, als in der Kommune 2260 Briefwähler gezählt wurden. Die Briefwahlunterlagen konnten alle pünktlich bearbeitet und zeitnah versendet werden, sagte Wahlleiterin Steffi Amelung.

In der Gemeindeverwaltung unterstützten die Auszubildenden die Stammkräfte, um die gestiegene Zahl der Briefwahlanträge zu bewältigen. Wie viele Briefwähler ihre Stimme bereits abgegeben haben, wird in Michendorf nicht ermittelt. „Die zurückkommenden Wahlbriefe werden bis zur Auszählung sicher und verschlossen aufbewahrt. Sie werden nicht fortlaufend gezählt“, sagte die Wahlleiterin. Das passiert dann am Sonntag. Bis Freitagabend, 18 Uhr, haben Spätentschlossene noch die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen persönlich im Michendorfer Bürgerservice abzuholen.

Wer will, kann mit der Briefwahl auch gleich vor Ort wählen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Das Wahlrecht kann auch vor Ort ausgeübt werden, wenn dem Wähler am Freitag der Postweg zu risikoreich ist. „Wir haben im Bereich des Einwohnermeldeamtes eine Wahlkabine aufgestellt. Der Bürger kann also sofort wählen und den verschlossenen Wahlbrief in die Urne beim Einwohnermeldeamt einwerfen“, sagte Steffí Amelung. Der Wahlbrief kann aber auch in die Briefkasten der Gemeinde in der Poststraße 1 und in der Potsdamer Straße 33 in Michendorf eingeworfen werden.

Die Briefe sollten am besten bis Sonntag, 15 Uhr, in der Gemeinde vorliegen, weil dann die Vorbereitungen zur Briefwahl-Auszählung beginnen, sagte sie. „Wir leeren aber um 18 Uhr noch einmal alle Briefkästen und übergeben die Wahlbriefe an die Briefwahllokale“, so Amelung. Wer danach seinen Wahlbrief einwirft, kommt wirklich zu spät. 18 Uhr schließen alle Wahllokale, dann ist die Wahl vorbei und die Auszählung beginnt.

In der Stadt Beelitz mit ihren zwölf Ortsteilen haben 2800 der insgesamt 10 270 Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen angefordert. Zum Vergleich: Vor vier Jahren hatten zur Bundestagswahl 1600 Wähler in Beelitz von der Briefwahl Gebrauch gemacht. Die auch in der Spargelstadt deutlich gestiegene Nachfrage und die zusätzliche Arbeit, die damit verbunden ist, wird bewältigt, sagte Stadtsprecher Thomas Lähns. Briefwahlstimmen können auch in Beelitz noch bis Sonntag, 18 Uhr, am Rathaus eingeworfen werden.

Von Konstanze Kobel-Höller, Jens Steglich, Luise Fröhlich