Potsdam-Mittelmark

Wie viele Teilnehmer? Wie viele Polizisten? Wie viele Anzeigen? Die Polizei schweigt sich zu ihren Einsätzen bei unangemeldeten Corona-Versammlungen in Potsdam-Mittelmark aus. Das Polizeipräsidium macht nur Angaben für das gesamte Bundesland.

Mehrere Anfragen stellte die MAZ zu den Versammlungen in Teltow, Beelitz und Werder diese Woche. Lediglich zur Anzahl der Demos und ihrem legalen Status gab es fundierte Antworten: Während die Teltower Gegen-Demo durch eine Privatperson angemeldet worden sei, habe das für die Umzüge der Maßnahmengegner nicht gegolten.

Demos an elf Orten

Zudem sei die Polizei am selben Abend in weiteren sieben Kommunen des Kreises ebenfalls vor Ort gewesen: in Kleinmachnow, Groß Kreutz, Pritzerbe, Wusterwitz, Treuenbrietzen, Brück und Kloster Lehnin. Im ganz Brandenburg seien 95 Versammlungen polizeilich bekannt gewesen, 63 davon waren nicht angemeldet. Insgesamt spricht das Polizeipräsidium von rund 25.000 Teilnehmern.

SPD-Gegendemo zur Anti-Corona-Demo in Teltow am vergangenen Montag. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Allein in Teltow, so schreiben die organisierenden „Freiheitsboten“ im Internet-Chat Telegram, hätten sie mehr als 460 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gezählt. Gemeinsam mit den Kleinmachnowern, die an der Rammrathbrücke auf den Teltower Zug stießen, haben man die 1000er-Grenze gekratzt. Von der Polizei sind unterdessen keine Zahlen zu erfahren. Es werde über Tatsachen berichtet, wozu subjektive Schätzungen nicht gehören, heißt es. Teilnehmerzahlen seien bei den Veranstaltungsleitern zu erfragen.

Auch zur Entwicklung der Märsche über die Monate äußert sie sich nicht und wie darauf reagiert werde, unterliege wiederum taktischen Grundsätzen, zu denen man sich nicht äußern wolle. Der Einsatz erfolge lageabhängig.

Geeignete Maßnahme: Lautsprecherdurchsage

Während sich die Beamten in Beelitz und Werder komplett im Hintergrund hielten, wurden die Teilnehmer in Teltow aufgefordert, einen Veranstaltungsleiter zu benennen. Das beeindruckte jedoch nicht, der Zug bewegte sich dennoch ungehindert durch die Stadt. Trotz fehlender Masken und nicht eingehaltener Mindestabstände wurden weder Personalien aufgenommen noch wurde die Versammlung aufgelöst, die Polizeifahrzeuge begleiteten den Zug.

Die Pressestelle streitet Passivität unterdessen ab. Man habe „geeignete und erforderliche Maßnahmen veranlasst“, etwa Lautsprecherdurchsagen gemacht.

Schwerpunkte müssen gesetzt werden

Das Tragen einer Maske sei eine Ordnungswidrigkeit, deren Ahndung aber dem Opportunitätsprinzip unterliege – es könne, müsse aber nicht gehandelt werden, anders als bei Straftaten, heißt es weiter. Die Entscheidung hänge unter anderem davon ab, ob ausreichend Kräfte vorhanden seien oder der Anlass schwerwiegend genug sei.

Derzeit seien „die Versammlungslagen so akut viele, dass man die Einsatzkräfte aufteilen und Schwerpunkte setzen muss“. Dies sei auch durchaus beabsichtigt von den Organisatoren, so das Präsidium. Es sei aber auch etwa möglich, im Nachgang mittels Videoaufzeichnung Identitäten zu klären und Ordnungswidrigkeiten festzustellen, so die Polizeidirektion.

Keine statistische Erhebung

Fakten erfuhr die MAZ aber auch hier nicht: „Über die Gesamtanzahl der Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit den sogenannten ,Montags-Spaziergängen’ stehen, wird bei der Polizei keine statistische Erhebung geführt.“ Für deren Bearbeitung seien die Ordnungsbehörden zuständig. Auf Anzeigen und die Aufnahme von Personalien wurde nicht weiter eingegangen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Freiheitsboten und Querdenkern beobachtet man jedenfalls sehr genau, wie sich die Beamten verhalten. „Ich fand die Polizei heute sehr angenehm, vielen Dank dafür“, schreibt ein User auf Telegram nach dem Umzug am Montag. Ein anderer fragt nach: „Die Blauen waren friedlich heute?“ Der User „Friedensbote“ antwortet: „Definitiv am Rathaus Teltow keiner da, nur die Standard-Durchsagen.“ Ein „Axel“ schreibt: „Polizei war beschäftigt, Ansagen zu machen, hat dann aber sich aufs Begleiten beschränkt.“

„Mal sehen, wie ihnen das schmeckt“

Nun wird überlegt, wie man die Sache anheizen kann: „Sonntags sind wir mehr und die Polizei nur Notfallbesetzung. Gibt ihnen was zu tun dafür, dass wir sie bezahlen. Holt sie raus aus ihrem Familienleben. Mal sehen wie ihnen das schmeckt.“ Das Brandenburg-Lied könne gesungen werden, kommt als weitere Idee auf. „Besser als Parolen.“ Und noch einen Vorschlag haben sie: „Guckt mal bei dem Landratskandidaten der SPD vorbei. Der ist ja ein Impffanatiker.“

SPD-Gegendemo zur Anti-Corona-Demo in Teltow am vergangenen Montag. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Überhaupt gehört die Kanzler-Partei zu den offenen politischen Feinden der Anti-Corona-Bewegung – und sie ist es auch, die in Teltow für die Gegendemo verantwortlich zeichnet. „Hat Spaß gemacht, bis nächsten Montag dann, meine lieben rechtsradikalen Verweigerer der SPD-Diktatur“, schreibt ein Telegram-User, der sich zuvor über die Gegendemo lustig macht: „Frage mich wirklich, wie lange die SPD-Typen da noch mit ihren Schildern rumstanden. Geil, wie wir die immer links liegen lassen.“

Die Freiheitsboten der Region Teltow haben in den vergangenen Jahren deutlich Zuwachs gewonnen. „Ich sehe, dass der Widerstand wächst und nach dem heutigen Abend unaufhaltsam ist“, schreibt der Moderator. Doch auch „informiert“ wird auf dem Kanal: Darüber, wo man gefälschte Impfpässe bestellen kann, wie die Wirkungslosigkeit oder Schädlichkeit der Impfungen bewiesen wurde, wie viele Menschen daran schon gestorben sind, wie Weihrauch und der Cannabis-Wirkstoff CBD wirken oder wie man sich verhalten sollte, wenn man von der Polizei aufgegriffen wird. Ein großer Teil der Beiträge beschäftigt sich auch mit der Verunglimpfung der Mitglieder der Bundesregierung.

Auf anderen Freiheitsboten- und Querdenker-Seiten geht es außerdem um die Frage, ob das Militär schon die Regierung übernommen hat, ob in den nächsten Tagen das weltweite Kriegsrecht ausgerufen wird, dass bei Anwendung eines der Impfstoffe nahezu alle ungeborenen Kinder der geimpften Schwangeren verstorben sein sollen oder dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump der Oberbefehlshaber aller Armeen der Welt sei. Und es wird das neue Motto vorgegeben: „Es ist nicht länger unser Job die Schafe aufzuwecken! Wecken wir die anderen Wölfe!“

Von Konstanze Kobel-Höller