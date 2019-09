Potsdam-Mittelmark

In den Gemeinden im Potsdamer Umland hat es bei der Landtagswahl massive Verschiebungen in der Wählergunst gegeben. Die SPD aber bleibt in den Kommunen Beelitz, Michendorf, Nuthetal und Seddiner See deutlich stärkste Kraft, als hätten viele Wähler auch aus anderen politischen Lagern ihre Stimme den Sozialdemokraten gegeben, um sie vor der AfD zu halten. Das ist in allen vier Kommunen gelungen, wo die SPD zwischen 27 ( Michendorf) und 29,7 Prozent ( Seddiner See) erreicht und klar vorn bleibt und auch über dem Landesdurchschnitt (26,2) liegt.

Am stärksten unter diesem Zweikampf hat die Linke gelitten, die in den vier Gemeinden den Nimbus als Ost-Protest-Partei völlig einbüßte. Selbst in der Hochburg Nuthetal, wo die Linken die Bürgermeisterin stellen und wo sie bei den beiden vergangenen Kommunalwahlen jeweils stärkste Kraft waren, gab es große Verluste. Bei den Zweitstimmen büßte die Linke in Nuthetal im Vergleich zur Landtagswahl 2014 acht Prozent ein und fiel auf einen Wähleranteil von nur noch 11,7 Prozent. Auch der Stimmenanteil der CDU schrumpft in der Gemeinde Nuthetal erheblich um 7,3 Prozent auf nun 15 Prozent. Die SPD verliert in der Gemeinde Nuthetal nur leicht und kommt auf 27,3 Prozent (2014: 29,4 Prozent).

In Nuthetal legen AfD und Grüne deutlich zu

Deutlich zugelegt hat die AfD, die ihr Wahlergebnis in der Kommune von 11,9 Prozent in 2014 auf nun 17,2 Prozent steigert. Die AfD ist damit zweitstärkste Kraft in Nuthetal geworden. Den größten Zuwachs aber verbuchten die Grünen: Sie erhielten 15,3 Prozent der Stimmen, 6,1 Prozent mehr als zur Landtagswahl 2014. Wäre es nach den Nuthetalern gegangen, dann säße die FDP doch im Landtag. In der Gemeinde legten die Liberalen um gut drei auf nun fünf Prozent zu.

In der Gemeinde Michendorf sind die Grünen hinter der SPD zweitstärkste Kraft geworden – mit 18,7 Prozent der Zweitstimmen. Das sind 6,9 Prozent mehr als bei der Landtagswahl 2014. Auf dem dritten Platz in Michendorf landet die AfD, die ihr Ergebnis von 2014 um 7,3 auf nun 18,1 Prozent steigern konnte. Zu den Verlieren in der Gemeinde gehören die CDU mit 15,2 Prozent – das sind 9,6 Prozent weniger als vor fünf Jahren.

Auch in Michendorf schrumpft der Wähleranteil der Linken erheblich – von 14,5 auf nur noch 7,5 Prozent. Die Gemeinde besticht mit einer der höchsten Wahlbeteiligungen im Potsdamer Umland, was auch an der Bürgermeisterwahl gelegen haben kann, die parallel zur Landtagswahl stattfand. 76,4 Prozent der Wahlberechtigten gaben in der Gemeinde Michendorf zur Landtagswahl ihre Stimme ab. Nur in Kleinmachnow war die Wahlbeteiligung mit 78,6 Prozent noch höher. Auch in Nuthetal lag sie über dem Durchschnitt (61,3 Prozent) bei 76,2 Prozent.

CDU und Linke verlieren massiv

In Beelitz und Seddiner See verbuchte die AfD die größten Zugewinne. In der Spargelstadt wird sie hinter der SPD (28,2 Prozent) zweitstärkste Kraft – mit einem Stimmenanteil von 19,5 Prozent (2014: 11,9). CDU und Linke verlieren auch in Beelitz massiv. Die Christdemokraten rutschen von 23,6 auf 16,4 Prozent, die Linken von 16,3 auf nur noch 9,2 Prozent. Die Linke wird in Beelitz von den Grünen überholt, die auf 11 Prozent (2014: 5,3) kommen. Deutlich zugelegt haben in der Spargelstadt auch BVB/Freie Wähler, die 7,2 Prozent der Stimmen erhielten. Es ist der Wahlkreis von Windrad-Kritiker Winfried Ludwig, der für BVB/Freie Wähler antrat und mit für den Zuwachs um 5,3 Prozent gesorgt haben dürfte.

Den größten Gewinn erzielt die AfD in der Gemeinde Seddiner See, wo sie hinter der SPD (29,7) mit 21,3 Prozent klar auf Platz zwei landet. Zum Vergleich: 2014 hatte die AfD 9,1 Prozent. Der enorme Zuwachs geht vor allem auf Kosten der Linken. Sie schaffen es in der Kommune, die bisher eine ihrer Hochburgen war, nur noch auf 11,3 Prozent. 2014 waren es bei der Landtagswahl noch 21,7 Prozent.

Von Jens Steglich