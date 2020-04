Corona in Beelitz-Heilstätten - Recura-Kliniken in Beelitz-Heilstätten verdoppeln in der Corona-Krise ihre Beatmungsplätze

Die Recura-Kliniken in Beelitz-Heilstätten haben zusätzliche Kapazitäten aufgebaut, um Krankenhäuser in Potsdam und in der Region zu entlasten. Die Zahl der Beatmungsplätze wurde fast verdoppelt – auch, um im Notfall Corona-Patienten aufnehmen zu können.