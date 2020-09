Treuenbrietzen

Wichtig für Pendler und Ausflügler: Auf der Regionalbahn 33 kommt es in der nächsten Zeit zu Einschränkungen. Das hat die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) jetzt angekündigt. Los geht es am Montagabend. Der Zug 20.12 Uhr ab Berlin-Wannsee hat demzufolge längeren Aufenthalt in Wilhelmshorst. Treuenbrietzen erreicht er somit erst 21.06 statt 20.59 Uhr. 21.09 statt 21.01 Uhr ist letzte Abfahrt in die Gegenrichtung. Nunmehr geplante Ankunft in Wannsee 21.53 Uhr.

Grund sind Bauarbeiten im Netz de Deutschen Bahn-AG, heißt es zur Erklärung. Sie wirken sich auch auf die zwei weiteren Nachtverbindungen aus, die lediglich bis Beelitz (Stadt) verkehren.

Anzeige

Ab 28. September entfällt dann eine Woche lang der Halt in Wilhelmshorst, am 3. und 4. Oktober ist der Abschnitt zwischen Jüterbog und Treuenbrietzen unterbrochen. Dann wird Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert, wobei längere Fahrzeiten kalkuliert werden müssen.

Von René Gaffron