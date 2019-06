Potsdam-Land

„Auf einen Schlag so viel Regen – das hatten wir hier noch nie.“ Regina Anhoff misst seit fast 25 Jahren im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes die täglichen Niederschlagsmengen in Langerwisch. Als sie am Mittwochmorgen wie jeden Tag um 7.50 Uhr zur Messstation läuft, schätzt sie die 24-Stunden-Regenmenge noch auf ungefähr 40 Liter pro Quadratmeter, was auch schon viel wäre. Doch an diesem Morgen nach dieser ungewöhnlichen Gewitternacht ist es mehr als doppelt so viel. 91,3 Liter pro Quadratmeter Regen sind in Langerwisch gefallen – das ist für Regina Anhoff, die für den Wetterdienst immer die Regenmenge der vergangenen 24 Stunden registriert, ein neuer Rekord. Dabei fiel diese gewaltige Regenmenge nicht in 24 Stunden, sondern zwischen 21.15 Uhr und etwa zwei Uhr, als eine gewaltige Gewitterzelle von Süd nach Nord über die Region zog. Die bis dahin größte Niederschlagsmenge in 24 Stunden maß Langerwischs Wetterfrau mit 87,1 Liter je Quadratmeter an einem Auguststag im Jahr 2002. Es war das Jahr, in dem über Orte vor allem an der Elbe eine Jahrhundertflut hereinbrach.

Gewitter und Regen hatten in der Nacht viele Feuerwehren in Atem gehalten, wobei es regional große Unterschiede gab. In der Gemeinde Nuthetal mussten die Feuerwehrleute zu 25 wetterbedingten Einsätzen ausrücken. „Wir hatten zwei voll gelaufene Keller und vor allem in den ländlichen Ortsteilen sind Bäume umgefallen oder es mussten Äste von den Straßen geholt werden“, sagte Nuthetals Gemeindewehrführer Mathias Heide. In Bergholz-Rehbrücke pumpte die Feuerwehr im Bereich der Kreuzung zwischen Verdistraße, Buchhorst und Arthur-Scheunert-Allee ein Regenwasser-Rückhaltebecken ab. „Das Becken drohte überzulaufen“, sagte Heide. Hinter dem Becken befindet sich ein Wohngrundstück, das geschützt wurde. Viel zu tun hatten auch die Feuerwehren in der Gemeinde Michendorf. Auch hier hatten Gewitterböen Bäume umgerissen und Äste heruntergerissen. „Die meisten Einsätze waren vollgelaufene Keller“, sagte Gemeindewehrführer Dirk Noack. In Fresdorf musste eine Tiefgarage ausgepumpt werden. Und im Birkenweg in Wilhelmshorst stand das Wasser in einer Senke einen Dreiviertel-Meter hoch. Unter der Eisenbahnbrücke in der Potsdamer Straße in Michendorf stand das Wasser hingegen nur kurz. „Die neue Regenentwässerung dort funktioniert. Das Wasser ist zügig wieder abgelaufen“, sagte Noack. Die Entwässerung war mit dem Bau der Bahnbrücke erneuert worden. Davor war die Straßensenke unterhalb der Brücke bei starken Regen oft überschwemmt. Laut Noack waren in der Gewitternacht alle Feuerwehren der Gemeinde bis 2.30 Uhr im Einsatz. Sie rückten 14 mal aus.

Vom Unwetter verschont blieb dagegen die Gemeinde Schwielowsee. „Es gab keine Schäden und auch keine Feuerwehreinsätze“, hieß es in der Gemeindeverwaltung. „Wir haben jede Menge Regen abbekommen, wir hatten dieses Mal aber Glück.“, sagte Christian Kunert, Gemeindewehrführer in der Gemeinde Seddiner See. Die Feuerwehr wurde hier in der Gewitternacht nicht gerufen. „Vielleicht hat sich ja jetzt bewährt, dass wir als Gemeinde viel in die Regenentwässerung der Straße investiert haben“, so Kunert. „Früher hatten wir in der Kunersdorfer Straße unterhalb der Bahnüberführung bei starkem Regen immer Probleme. Auch dort ist das Wasser dieses Mal gut abgelaufen.“ An der neuralgischen Stelle führen neue Entwässerungskanäle den Regen in ein 400 Meter entferntes Sickerbecken, „wo das Wasser versickert ist“. Obwohl es auch in Beelitz stark regnete, musste die Feuerwehr nur einmal ausrücken. 5.30 Uhr wurde sie gerufen, weil Äste die Ortsverbindung zwischen Zauchwitz und Rieben blockierten. „Wir waren auf das Unwetter vorbereitet, aber es ist bei uns glimpflich abgelaufen“, sagte der Beelitzer Stadtbrandmeister Mathias Jahn. Ähnliches berichtete Ulrike Paniccia, Fachbereichsleiterin für Ordnung und Sicherheit, aus der Stadt Werder. „Es gab keine nennenswerten Schäden“, sagte sie. Die Feuerwehr rückte einmal aus: „Der Löschteich in Bliesendorf lief über und wurde vorsorglich abgepumpt.“

Von Jens Steglich