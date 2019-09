Beelitz

Ein Peugeot ist am Montag mittag beim Abfahren von der A 9 von der Piste abgekommen. Die 78-Jährige am Steuer hatte offenbar aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen verloren. In der Kurve der Anschlussstelle Beelitz-Heilstätten überschlug sich das Auto schließlich.

Die Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt. Sie musste von Rettungskräften geborgen, behandelt und später in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Von René Gaffron