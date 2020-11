Buchholz/Salzbrunn

Wer in den Abendstunden oder nachts die B 2 zwischen Buchholz und Salzbrunn entlang fährt, könnte meinen, am Straßenrand bohren sie jetzt nach Erdöl oder zwischen den kleinen Dörfern entsteht ein Raketenstartplatz. „Nachts sieht es ein bisschen aus wie das Kennedy Space Center in Florida“, sagt der Buchholzer Lutz Pahl. „Nein, eine Raketenabschussrampe wird es nicht“, sagt Holger Rummel von der VNG Gasspeicher GmbH (VGS). Auch ein Weltraumbahnhof der Marke Florida wird auf der Fläche nahe Salzbrunn nicht gebaut.

Der Erdgasspeicher war seit 1976 in Betrieb

Auf dem Areal wird vielmehr der Buchholzer Erdgasspeicher samt seiner Nebenanlagen zurückgebaut. „Wir legen den Speicher still und haben damit begonnen, die ersten zwei Bohrungen zu verfüllen“, so Holger Rummel von der VGS. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig ist Eigentümer und Betreiber des Untergrundspeichers Buchholz, der seit 1976 in Betrieb ist und mehr als 40 Jahre lang einen Beitrag zur sicheren Versorgung mit Erdgas lieferte.

Bereits Ende 2018 wurde die Gasförderung eingestellt

Die VGS hatte sich 2015 entschlossen, den Erdgasspeicher stillzulegen. Die erforderlichen Genehmigungsverfahren sind alle über die Bühne gegangen und bereits Ende 2018 wurde die Förderung der Restgasmenge an dem Standort eingestellt. Begründet wurde das Aus mit dem Alter der Anlagen, fehlender Flexibilität und geänderten Marktbedingungen.

„Wir haben lange überlegt. Aber das Reinvestitionsvolumen für eine Modernisierung wäre zu groß gewesen. Es gibt leistungsfähigere Speicher, die auch in Ostdeutschland liegen“, sagt Rummel. Die VGS betreibt Speicher im mitteldeutschen und im norddeutschem Raum, die Hauptstandorte liegen in Sachsen-Anhalt – in Bernburg und Bad Lauchstädt.

Das Gas wurde in das Porengestein gepresst

In Buchholz geht die Ära eines sogenannten Porenspeichers zu Ende. Unterhalb der Deckschichten findet sich Porengestein, das die Struktur eines Schwammes hat. Dort wurde das Gas hineingepresst. Dabei wurde Wasser verdrängt, das mit der Zeit zurückkehrte und das Gas wieder hochdrückte. Oben musste nur der Hahn aufgedreht werden, um das gespeicherte Gas nutzen zu können. Der Zugang zu den Porengesteinsschichten erfolgte über Bohrlöcher und darin verlegte Rohre.

25 Bohrlöcher mit einer Tiefe von 350 bis 1055 Metern

Die Gastechnik in den Bohrlöchern wird nun demontiert und die insgesamt 25 Bohrlöcher, die eine Tiefe zwischen 350 und 1055 Metern haben, werden verfüllt. „Wir wandern jetzt von Bohrplatz zu Bohrplatz, das wird zwei bis drei Jahre so gehen“, sagt Rummel. Bis Ende 2023 soll der Speicher stillgelegt und alle Nebenanlagen zurückgebaut sein. Die große Bohranlage wird nun dafür genutzt, um Rohre aus der Erde herauszuholen und die Bohrlöcher fachgerecht abzudichten und zu verfüllen.

An der Stilllegung wird rund um die Uhr auch nachts gearbeitet

In der Nacht ist das Areal an der B 2 aus Gründen des Arbeitsschutzes hell erleuchtet. „Wir arbeiten im Schichtsystem rund um die Uhr, deshalb nachts die Dauerbeleuchtung“, sagt Rummel.

Gas für mehr als 30 000 Haushalte Der Buchholzer Untergrundspeicher hatte ein nutzbares Volumen von etwa 150 Millionen Kubikmeter Gas. Die maximale Arbeitskapazität betrug 175 Millionen Kubikmeter, die ausreichten, um 30 000 Haushalte ein Jahr zu versorgen. Der Standort an der Bundesstraße 2 gehörte trotzdem zu den kleineren Gasspeichern. An den Hauptstandorten der VNG Gasspeicher GmbH sind die Kapazitäten höher. Das nutzbare Arbeitsvolumen in Bernburg liegt bei 862 Millionen Kubikmeter Gas, in Bad Lauchstädt bei 1,1 Milliarden Kubikmeter.

