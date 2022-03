Beelitz/Werder

In der Region rund um Beelitz, Werder und Schwielowsee tobt schon seit Jahren ein Kampf um die Grundsatzfrage, ob in Wäldern Windräder aufgestellt werden sollen. Der Konflikt dürfte sich jetzt weiter verschärfen, weil für die Energiewende und eine Unabhängigkeit von russischem Gas ein massiver Ausbau der Windenergie-Nutzung ansteht.

Im Wald bei Reesdorf sind 19 Windräder bereits genehmigt

Der aktuelle Entwurf des Regionalplanes Havelland-Fläming, der gerade öffentlich ausliegt, sieht bei Beelitz, Lehnin, Brück, Werder und Schwielowsee drei Windeignungsgebiete in Wäldern vor. In einem Wald zwischen Ferch, Klaistow und Bliesendorf sind sieben Windkraftanlagen geplant. In einem Wald in der Reesdorfer Heide bei Beelitz sind es 19 Windräder, die vom Brandenburger Landesumweltamt bereits genehmigt wurden, gegen die aber derzeit Klagen laufen. Gegen diese Windräder klagen die Stadt Beelitz und der Verein Waldkleeblatt.

Sieben Bürgerinitiativen haben sich vereint

Im Windeignungsgebiet Wittbrietzen und Lühsdorf sollen zwei Windkraftanlagen in einem Wald entstehen. Auch gegen diese beiden Anlagen klagt der Waldkleeblatt-Verein, der gerade Verstärkung bekommen hat. Neu aufgenommen wurde die 2020 gegründete Bürgerinitiative „Gegenwind Obstpanoramaweg“. Im Verein „Waldkleeblatt – Natürlich Zauche“ sind jetzt sieben Bürgerinitiativen aus der Region vereint.

Behörde sieht Erholungsfunktion des Waldes beeinträchtigt

In dem Waldgebiet in der Reesdorfer Heide will eine Windradfirma zu den bislang geplanten 19 Anlagen zwei weitere aufstellen. In dem Fall hat das Landesumweltamt vor allem auf Intervention des Landesforstbetriebes den Genehmigungsantrag jüngst indes abgelehnt. In dem Ablehnungsbescheid des Landesumweltamtes heißt es unter anderem: „Durch die Errichtung von über 200 Meter hohen Windkraftanlagen würde in diesem sensiblen Bereich die Erholungsfunktion der Waldflächen und der Erholungswert der angrenzenden Orte für Erholungssuchende und den Tourismus erheblich beeinträchtigt.“

Die Frage, ob Windräder im Wald gebaut werden sollen, entzweit auch Kommunen. Die Gemeinde Schwielowsee befürwortet die sieben Windräder, die bei Ferch entstehen sollen. Nachbarstadt Werder will dem Waldkleeblatt-Verein hingegen 20.000 Euro zur Verfügung stellen – zur Unterstützung einer Klage gegen diese Anlagen. Derzeit prüft aber die Kommunalaufsicht, ob die Stadt den Verein in dieser Weise finanziell unterstützen darf.

Verein will auch ohne Unterstützung klagen

Unabhängig davon, zu welchem Befund die Behörde des Landkreises kommt – auch in dem Fall wird es eine juristische Auseinandersetzung geben. „Wir klagen auf jeden Fall, auch wenn die Stadt Werder uns nicht unterstützen darf“, sagte Winfried Ludwig, Vorsitzender des Vereins Waldkleeblatt.

Von Jens Steglich