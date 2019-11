„Diese Drogerie gehört zu Beelitz“: Eine Familie kämpft um ihr 111 Jahre altes Geschäft

Beelitz

Früher, als es noch wenig Autos und viele Tankstellen gab, konnten die Beelitzer an dem Geschäft in der Berliner Straße sogar tanken. Bis in die 1950er Jahre stand vor der Drogerie Curt Baganz eine Säule für den Sprit. In der Drogerie haben sie in alten Zeiten auch Arzneisalben selbst hergestellt, im Lager standen Holzfässer mit Pulverfarben und auf der kleinen Einkaufstüte fand sich die Fernsprechernummer 56, unter der Curt Baganz und seine Leute erreichbar waren.

Damals genügten zweistellige Zahlen, um allen in der Gegend, die ein Telefon besaßen, eine Nummer zu geben. Curt Baganz, der Gründervater, kaufte das Geschäft 1908. Er und seine Nachfolger führten es durch gute und schlechte Zeiten. Die Drogerie überstand alles: zwei Weltkriege, Inflation und Weltwirtschaftskrise und die DDR auch.

Ralph Baganz in der Beelitzer Drogerie. Quelle: Jens Steglich

„Es wird schwer, dagegen zu halten“

Doch jetzt, 111 Jahre nach der Gründung, sieht die Familie die Tradition und ihre modernisierte Drogerie in der Altstadt gefährdet. Die Gefahr droht sozusagen von der grünen Wiese. Seit sie in der Zeitung gelesen haben, dass die Drogeriekette Rossmann nach Beelitz kommen will und in der Trebbiner Straße am Rande der Altstadt das neue Einkaufszentrum dafür entstehen soll, wird bei den Baganz’ anders über die Zukunft geredet. „Wenn Rossmann herzieht, werden unsere Umsätze einbrechen und in der Altstadt wird es weniger Publikumsverkehr geben“, sagt Ralph Baganz, der Urenkel des Gründers.

Er macht sich keine Illusionen: „Es wird schwer, dagegen zu halten.“ Tante Leonie, die in und mit der Drogerie aufgewachsen und alt geworden ist, versteht die lokale Welt an dieser Stelle nicht mehr: „Es wird alles gemacht, um den Altstadtkern zu erhalten. Dann aber werden Traditionsgeschäfte, die eine Altstadt braucht, in Schwierigkeiten gebracht.“ Ihr wäre am liebsten, es käme ein Baumarkt, statt eine Drogerie-Kette. „Einen Baumarkt braucht Beelitz wirklich“, sagt sie.

Die Drogerie Baganz mit Tanksäule vor dem Haus Quelle: Privat

Ralph Baganz geht davon aus, dass auch die Apotheken es spüren werden, sollte eine Rossmann-Filiale am Altstadtrand öffnen. „Manche sagen, als Schlecker noch da war, hätte es uns auch nicht geschadet. Das stimmt nicht. Damals gingen bei uns einige Produkte nicht mehr. Die mussten wir aus dem Sortiment nehmen. Und Schlecker war nicht so breit aufgestellt. Rossmann hat wirklich alles“, sagt Baganz.

Schon als Kind kletterte er die Regale in der Drogerie hoch

Er hat schon als Kind in der Drogerie mitgeholfen. Als Knirps kletterte er die Regale hoch, um die Dinge herauszuholen, die Kunden kaufen wollten. „Wenn er Kartons mit Seifen durch den Laden geschleppt hat, wurde er ausgeschimpft“, erzählt Tante Leonie. Die schweren Sachen sollten die Erwachsenen tragen. Dem Knirps war das egal. Die Drogerie gehörte zur Familie und die Familie zur Drogerie. Das ist heute noch so. „Es gab auch nie Zweifel, dass ich eines Tages die Drogerie vom Vater übernehme“, sagt er.

Schaufenster der Drogerie Baganz – ein Bild aus DDR-Zeiten. Quelle: Privat

Vorher erlebte er noch mit, wie die Beelitzer zu DDR-Zeiten immer am 29. Dezember vor der Drogerie anstanden, um Silvesterfeuerwerk zu kaufen. Einige standen schon 6 Uhr morgen vor der Ladentür, die erst 8 Uhr öffnete. „Wir brauchten auch einen Türsteher, der den Andrang regelte.“ Als die DDR unterging, legte der Vater, Hubertus Baganz, noch einmal richtig los. „Jetzt kann ich richtig Kaufmann sein“, soll er gesagt haben.

Der Drogerie-Inhaber untersucht auch die Pflanzen der Kunden

Nicht alles hat der Sohn vom Vater übernommen. Hubertus Baganz zog zu seiner Zeit in der Drogerie einen blauen Kittel an und musste sich von seiner Mutter oft anhören: Drogisten tragen weiße Kittel. Sie freute sich, dass der Sohn dem Vater in der Beziehung nicht nacheiferte. Ralph Baganz trägt weiße Kittel. Vom Vater übernommen hat er die Pflanzenschutzberatung, wie er es nennt. Kunden kommen mit angeschlagenen Pflanzen ins Geschäft und lassen sie nach Krankheiten untersuchen. Ralph Baganz gibt ihnen dann Tipps und Mittelchen mit, damit es den Pflanzen wieder besser geht.

Zumindest Pflanzendoktoren dürften Drogerie-Discounter nicht zu bieten haben. „Mit intensiver Beratung, mit der Nähe zum Kunden können wir noch punkten“, sagt Ralph Baganz. Sie wollen jedenfalls kämpfen, damit die 111 Jahre alte Familien-Drogerie auch die Zeit der Discounter und Supermärkte überlebt. „Diese Drogerie gehört zu Beelitz. Das sagen auch unsere Kunden“, sagt Tante Leonie und fügt hinzu: „Der Konsument hat es letztlich in der Hand, wie es den Geschäften in der Altstadt geht.“

Drogerie Curt Baganz – von 1908 bis 2019 Der Drogist Curt Baganz, geboren 1880 in Küstrin-Kietz, kam 1908 mit seiner Frau Leonie nach Beelitz und erwarb die Drogerie eines Berliners in der Berliner Straße 199. Nach seinem Tod 1940 übernahm Sohn Kurt die Geschäfte. Er musste in den Krieg ziehen und kam nicht zurück. Ehefrau Hildegard Baganz betrieb die Drogerie in schweren Zeiten weiter und führte sie mehr als 25 Jahre. Ihr Sohn Hubertus übernahm 1968 und hatte seine Frau Margrit an der Seite. Anfang 2011 folgte Ralph Baganz, der heutige Inhaber und Urenkel des Gründers. Bereits 2001 zog die Drogerie auf die andere Straßenseite und ist seither in der Berliner Straße 10 zu finden.

Von Jens Steglich