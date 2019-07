Beelitz

Ein Mann hat in Beelitz Rettungskräfte bedroht und damit einen Einsatz des Sondereinsatzkommandos (SEK) der Polizei ausgelöst.

Die Sanitäter wurden in der Nacht zu Mittwoch kurz vor Mitternacht wegen einer angeblichen Schussverletzung gerufen, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte. Da der Verdacht bestand, dass der Tatverdächtige im Besitz einer Schusswaffe war, wurde zusätzlich das SEK angefordert. Die 40 Beamten konnten den leicht alkoholisierten Mann überwältigen und ihn in Gewahrsam nehmen.

Niemand wurde verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Familienstreit der Auslöser.

Von Susanne Bloss